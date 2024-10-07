Глава МВД взял на контроль дело об убийстве подростка в Талгаре

Криминал
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов опубликовал пост по трагическому инциденту в Талгарском районе Алматинской области, где произошло убийство несовершеннолетнего, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Все обстоятельства находятся под моим личным контролем. Во главе с моим первым заместителем на месте работает группа сотрудников МВД для обеспечения полноты и качества расследования. Все виновные понесут заслуженное наказание», - написал глава МВД в Facebook.

Напомним, в Талгаре в ночь на 4 октября группа молодых людей, вооруженных ножами и пистолетами, напала на 16-летнего подростка Шерзата, его отца и дядю. В жестокой бойне был убит подросток.

5 октября в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Но сегодня, 7 октября, отец погибшего Шерзата выступил с заявлением. По его словам, с момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело.

«Даже не знают фамилию, имя и отчество ребенка... Среди ночи вызывают и нас самих запугивают, заставляют писать заявление, в связи с чем прошу справедливого следствия», - заявил отец убитого подростка.

 

#МВД #убийство #подросток #Талгар

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