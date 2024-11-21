Карьерный эксперт прокомментировал запрет на смартфоны в школах Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эксперт № 1 по будущему труда и карьере, автор мирового бестселлера «Новые правила работы» Гарри Боллс в ходе образовательного фестиваля Nobel Fest ответил на вопрос о том, надо ли запрещать гаджеты детям, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам спикера, на сегодня нет единого подхода к этой проблеме. В то же время он предлагает задаться вопросом, для чего молодым людям нужны гаджеты. Эксперт напомнил, что не мы знаем и преимущества, и недостатки технологий.

«Почему бы в таком случае не попросить молодежь самим решить проблему. Например, когда использовать смартфоны, а когда не использовать. А то получается мы пойдем «сверху – вниз», как в командно-контрольной системе: разрешать-запрещать. Пусть молодежь сама придумает правила и поймет разницу между плюсами и минусами той или иной технологии, будь это смартфон, нейросеть или другие системы, и поймет разницу между плюсами и минусами той или иной технологии. Я думаю, что это будет лучше», – сказал он.

При этом спикер пояснил, что не хочет, чтобы родители контролировали детей.

«Они сами должны изучать, как работают современные технологии, чтобы понять, как ими управлять, и как использовать. Родители должны думать в направлении того, чтобы их дети учились искать решение проблем с помощью нейросетей: находили проблемы в доме, в школах, и таким путем учились критическому мышлению, а далее – приходили с идеями, как их решать», – считает Гари Боллс.

Спикер добавил, что родители не должны становиться экспертами для детей, а дети не должны использовать уже готовые инструменты. По его словам, в течение 10 лет для всех нас ИИ станет нормой, как Сеть Интернет, и мы уже не будем обсуждать то, что обсуждаем сегодня.