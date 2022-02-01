Главные факты о Пекине-2022: что нужно знать об очередных масштабных играх человечества

4 февраля 2022 года в Китае стартуют очередные самые масштабные игры человечества. Олимпийские объекты зимних Игр 2022 года поделены на три кластера – Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу.Сразу же отметим, что столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры. В рамках плана устойчивого развития, выработанного оргкомитетом XXIV зимней Олимпиады, на Играх-2022 в Пекине будет использовано несколько объектов, которые достались городу после летней Олимпиады-2008, сообщается на сайте olympic.org.А теперь давайте подробно остановимся на кластерах, спортивных сооружениях Пекина, Яньцина и Чжанцзякоу, а также на олимпийских деревнях, которые на время Олимпиады станут для участников домом.Эта зона находится в центральной части столицы Китая. Здесь пройдут соревнования в ледовых видах спорта, а также церемонии открытия и закрытия Игр.является частью наследия Пекина-2008. Арена, которую из-за уникального дизайна называют «Птичьим гнездом», уже принимала церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года. На летней Олимпиаде здесь проходили соревнования по легкой атлетике, а также финал мужского футбольного турнира. На зимней Олимпиаде национальный стадион не будет принимать спортивные соревнования, зато здесь снова пройдут церемонии открытия и закрытия.– это еще один объект Олимпиады 2008 года. Тогда здесь проходили соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Комплекс напоминает огромную коробку, из-за чего получил название «Водяной куб». Во время зимней Олимпиады здесь пройдут соревнования по керлингу и керлингу на колясках (зимние Паралимпийские игры), то есть «Водяной куб» превратится в «Ледяной куб». После Игр 2022 года комплекс сохранит свою универсальность. В зависимости от сезона здесь будут заниматься как летними, так и зимними видами спорта.также был построен к Олимпиаде 2008 года и принимал соревнования по спортивной гимнастике, прыжкам на батуте и гандболу. Дворец нередко называют «Веером» – здание напоминает традиционный китайский складной веер. В 2015 году в государственном дворце спорта прошел женский чемпионат мира по хоккею с шайбой. Олимпийский хоккейный турнир он будет принимать вместе со спортивным центром «Укэсон». Здесь также пройдет хоккей на санях (зимние Паралимпийские игры).на летней Олимпиаде 2008 года принимал баскетбол, а после использовался как многофункцио­нальный спортивный центр. Арена может вместить 18 тыс. болельщиков. Вместе с государст­венным дворцом спорта он станет главной ареной хоккейного турнира Пекина-2022.– это единственное спортивное сооружение, которое построили к Олимпиаде 2022 года в Олимпийском парке. Арена возведена на месте использовавшихся во время Олимпиады 2008 года поля для хоккея на траве и поля для стрельбы из лука. Комплекс, который прозвали «Ледяной лентой», примет соревнования по конькобежному спорту.в 2008 году на летних Играх принимал турнир по волейболу. На зимней Олимпиаде-2022 здесь пройдут соревнования по шорт-треку и фигурному катанию. Арена была построена в 1968 году и принимала несколько важных спортивных мероприятий. В 1971 году в рамках программы дипломатического обмена здесь провели турнир по настольному теннису между командами Китая и США, а в 2004-м прошла одна из первых на территории страны игр НБА.– пожалуй, самое интересное спортивное сооружение Олимпийских игр 2022 года. Трамплин построен на месте сталелитейного завода, а на его фоне виднеются четыре массивные градирни (башни охлаждения). Это первая в мире постоянная арена для биг-эйра (соревнования по лыжам и сноуборду). После Олимпиады объект будут использовать для соревнований и тренировок, а также для культурных и общест­венных мероприятий.Здесь расселят преимущественно спортсменов из ледовых видов спорта. Деревня сможет принять 2 300 атлетов и официальных лиц. После Олимпиады и Паралимпиады дома в олимпийской деревне будут сдаваться в аренду.– холмистый район в 75 км к северо-западу от цент­ра Пекина. Он изобилует термальными источниками, национальными парками и лыжными курортами. Здесь находится Бадалин – самый посещаемый отрезок Великой Китайской стены. Спортивные объекты Яньцина примут соревнования по горнолыжному спорту, бобслею, скелетону и санному спорту.– первая санно-бобслейная трасса на территории Китая и всего третья в Азии. Центр имеет 2 000 сидячих мест, а еще 8 000 зрителей смогут наблюдать за соревнованиями стоя. Здесь пройдут соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту. После Олимпиады центр будет принимать международные соревнования и станет тренировочной базой для сборной Китая.Здесь пройдут состязания по горнолыжному спорту и паралимпийскому горнолыжному спорту (зимние Паралимпийские игры). Комплекс находится в горном массиве Сяохайто к северо-западу от Яньцина. Здесь располагаются семь лыжных трасс, на которых максимальный перепад высот составляет 900 м. Комплекс вмещает 5 000 сидячих и 3 500 стоячих мест для зрителей. После Олимпиады его продолжат использовать для международных соревнований и тренировок.спроектирована по принципу горных деревень северного Китая с акцентом на традиционные китайские культурные ценности и защиту окружающей среды. Дизайнерская концепция ориентирована на спортсмена. Во время Олимпиады и Паралимпиады деревня сможет принять 1 430 спортс­менов и официальных лиц.– популярный лыжный курорт в 180 км к северо-западу от Пекина. Благодаря новой железнодорожной ветке гости Олимпиады смогут за час попасть в любой кластер. В Чжанц­зякоу пройдут соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью, биатлону, прыжкам с трамплина и фристайлу.находится в округе Чжанцзякоу северной провинции Хэбэй. Здесь будут разыграны 11 комплектов наград олимпийской биатлонной программы: биатлон, паралимпийский биатлон, паралимпийские лыжные гонки (зимние Паралимпийские игры). После Олимпиады центр будет использоваться в качестве тренировочной базы сборной Китая и курорта для туристов.Здесь пройдут соревнования по прыжкам с трамплина и частично по лыжному двоеборью. Дизайном трамп­лин напоминает традиционный китайский скипетр жуйи, в связи с чем объект прозвали «Снежным жуйи». После Олимпиады он будет использоваться в качестве тренировочной базы сборной Китая и туристического центра.примет соревнования по лыжным гонкам и лыжному двое­борью. После Олимпиады центр перестроят. На его месте появятся парк с зоной для кемпинга и открытый ледовый центр, где будут проходить различные мероприятия и спортивные соревнования.находится на месте действующего горнолыжного курорта. После олимпийских соревнований по фристайлу, сноуборду и адаптивному сноуборду (зимние Паралимпийские игры) временные трассы демонтируют и вернут объект владельцам. Снежный парк будет разделен на две час­ти. Парк А примет соревнования по лыжному фристайлу, в парке В будут состязаться сноубордисты. Каждая зона может принять 7 500 зрителей.сможет разместить во время Олимпиады и Паралимпиады 2 640 спортсменов и официальных лиц. По окончании Игр деревню преобразуют в деловой квартал.Самое масштабное и главное событие спортивной зимы пройдет уже в 24-й раз. Национальный олимпийский комитет Казахстана собрал для болельщиков несколько фактов о предстоящих Играх, которые помогут стать более продвинутым болельщиком этого праздника спорта.Стоит отметить, что предстоя­щая Олимпиада могла пройти в Казахстане. Алматы первым подал официальную заявку в МОК (середина августа 2013 года). Так, в решающей борьбе за право проведения Игр столкнулись только два города: Пекин и Алма­ты. В итоге столица Китая победила с перевесом всего в 4 голоса (44:40).Таким образом, право проведения зимней Олимпиады-2022 Пекин получил 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Олимпийские игры.Игры пройдут под девизом «Радостное свидание на чистом льду и снегу» и будут опираться на нас­ледие летней Олимпиады-2008. Также важно отметить, что ОИ в феврале 2022 года совпадут с китайским Новым годом, или Праздником весны, – главным национальным праздником страны.Говоря о новых дисциплинах, которые будут представлены в программе Олимпиады, нельзя не отметить гендерный баланс Игр в Пекине. В программе зимних Олимпийских игр 2022 года появится семь новых дисциплин: смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные турниры в лыжной акробатике, прыжки с трамплина и сноуборд-кроссе, мужской и женский биг-эйр во фристайле, а также состязания девушек в монобобах. Благодаря дополнительным дисциплинам пекинская Олимпиада станет самой гендерно сбалансированной в истории зимних Игр. По сравнению с 2018 годом процент женщин вырастет с 41 до 45 с лишним.Церемония открытия Пекин-2022 состоится 4 февраля 2022 года, а закрывающую церемонию стадион примет 16 февраля. Хотя официальные соревнования стартуют за два дня до официального открытия – с предварительного раунда турнира по керлингу. И завершатся все состязания только 20 февраля. В заключительный день турнира состоятся соревнования по бобслею, керлингу, лыжным гонкам, фигурному катанию и хоккею.Отметим, что все 12 соревновательных объектов зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине были завершены и утверждены соответствующими международными федерациями на заседании Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне 12 ноября. Три олимпийские деревни, главный медиацентр, национальный стадион и другие объекты, не участвующие в соревнованиях, также были переданы в эксплуатацию. Таким образом, более чем за два месяца до соревнований Пекин был полностью готов принять Олимпиаду.Одними из самых важных и запоминающихся моментов в жизни атлетов являются церемонии награждения. И оргкомитет Пекин-2022 постарался, чтобы этот момент стал незабываемым. В начале января оргкомитет Игр представил атрибуты награждений атлетов. В рамках презентации были представлены цветы, подиумы и костюмы награждающих. Добавим, что помимо медалей и цветов, призеры Олимпиады получат специальные, изготовленные на заказ талисманы Игр.Дизайн, предназначенный исключительно для медалистов, дополнен венком, сплетенным из сосны, бамбука и сливы, известных как «Три друга холода», символизирующих стойкость и энергичную жизненную силу.Эмблема Олимпиады (бренд Beijing-2022), созданная художницей Линь Цуньчжэнь, сочетает элементы традиционной и современной культуры Китая, а также выражает любовь к зимним видам спорта. В основу логотипа лег китайский иероглиф «зима» (冬). В верхней части эмблема напоминает фигуру конькобежца, в нижней – силуэт лыжника. Мотив развевающейся ленты символизирует горные хребты Китая, спортивные объекты, лыжные трассы и катки. Эмблема подчеркивает, что Олимпийские игры совпадут по времени с китайским Новым годом. Синий цвет олицетворяет мечту, будущее, а также чистоту льда и снега. Красный и желтый – цвета китайского флага, которые символизируют стремление, молодость и жизненную энергию.Мы уже писали выше, что Игры пройдут под девизом «Радостное свидание на чистом льду и снегу». Тем не менее есть еще и официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине – Together for a Shared Future (Вместе ради общего будущего). Второй девиз олицетворяет силу Игр и сообщест­ва с общим будущим для всего человечества в преодолении глобальных проблем. Эти слова отражают необходимость совместной работы всего мира во имя светлого будущего – особенно с учетом трудностей, вызванных пандемией коронавируса.Талисманом предстоящих Игр является панда Bing Dwen Dwen. Паралимпийский талисман – Shuey Rhon Rhon. На современном китайском слово «бин» имеет несколько значений, но в первую очередь означает «лед», а вместе с ним – чистоту и силу. «Дуньдунь» значит «здоровый, крепкий и жизнерадостный». Также это слово часто используют, когда говорят о детях.Новый олимпийский талисман – это посол зимних видов спорта, который приносит радость участникам и зрителям Олимпиады. Он олицетворяет силу тела и воли спортсменов. Бин Дунь Дунь одет в костюм изо льда, который напоминает космический скафандр. Так организаторы выражают связь с новыми технологиями и будущим, где возможности безграничны. В своем ледяном костюме панда может кататься на коньках, лыжах и сноуборде вместе с олимпийскими спортсменами.Яркие разноцветные кольца вокруг мордочки представляют новейшие ледовые и снежные арены Пекина, устроенные по передовым технологиям. Сердечко на левой лапе символизирует гостеприимность Китая по отношению ко всем участникам и зрителям Олимпиады.Шуй Рон Рон – антропоморф­ный китайский фонарь. Фонари олицетворяют урожай, праздник, тепло и свет. Орнамент включает традиционное китайское искусство вырезания из бумаги.Дизайн Bing Dwen Dwen был разработан Цао Сюэ, главным дизайнером Академии изящных искусств Гуанчжоу , а дизайн Shuey Rhon Rhon был разработан Цзян Юфанем, студентом из Художественного института дизайна Цзилинь, специализирующимся на дизайне продукции.Теперь что касается факела. Дизайн победителя, отобранный из 182 конкурсных работ, стартовавших еще в апреле 2020 года, получил высокую оценку судей Пекина 2022 года за сочетание китайской эстетической ценности, традиционных культурных коннотаций и передовых технологий. Одно из основных дизайнерских решений позволяет двум олимпийским факелам зацепиться друг за друга сверху, когда факелоносец обменивается пламенем во время эстафеты олимпийского огня. Двухцветный дизайн представляет собой метафору огня и льда, символизирующую, как он принесет свет и тепло на зимнюю спортивную арену. На нем изображена эмблема зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года с узорами из облаков и снежинок, расписанных снизу вверх до пламени. Спирали олимпийского факела вверх напоминают две перекрывающиеся, трепещущие ленты. Узоры облаков, покрывающие ручку, также черпают вдохновение в олимпийском факеле 2008 года, и, используя то же самое цветовое сочетание и разделяя художественные элемен­ты этого факела, организационный комитет стремится продемонст­рировать богатую олимпийскую культуру Пекина.Медали под названием «Tонг Ксинь», что означает «вместе как единое целое», были представлены на церемонии «Вместе ради общего будущего» в Пекине в рамках празднования 100 дней до начала ОИ. Дизайн основан на китайских древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами. Пять колец символизируют олимпийский дух, объе­диняющий людей, и великолепие зимних Олимпийских игр, за которыми будут следить по всему миру. Форма золотых, серебряных и бронзовых медалей проста, имеет классический вид и напоминает медали летних Игр 2008 года с нефритовыми вставками. Это подчеркивает тот факт, что Пекин – первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр.