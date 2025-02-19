Главные причины семейно-бытовых конфликтов

Заместитель прокурора области Бахтияр Мухамеджан отметил, что в стране особое внимание уделяется обеспечению защиты детей и женщин. В частности, ужесточено наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Вступил в силу закон по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и пресечения преступлений в отношении вышеуказанной категории лиц.

По данным регионального надзорного органа, в 2023-м в области зафиксировали 47 правонарушений в сфере бытового насилия, в прошлом году зарегистрировано уже 162 преступления этой категории. Рост составил 244,7%! Как пояснили в прокуратуре области, это связано с ужесточением наказания.

Полученные цифры оказались довольно тревожными и послужили одной из причин реализации в регионе концепции «Қауіпсіз өңір», направленной на улучшение криминогенной ситуации и повышение безопасности граждан. Были обозначены проблемные вопросы, в том числе профилактика семейно-бытового насилия, маслихатами районов утверждены целевые индикаторы выполнения соответствующей работы для правоохранительных и местных исполнительных органов. Осуществляется координация деятельности.

Анализ показал, что наиболее часто к семейно-бытовым конфликтам приводят личная неприязнь, хулиганские побуждения, ревность и пьянство. Как сообщил Бахтияр Мухамеджан, большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения в ночное время. И этому способствует, в частности, незаконная реализация алкогольной продукции. В этой связи усилена работа по выявлению случаев незаконной продажи спирт­ных напитков.

Также акимату и департаменту полиции области рекомендовано усилить психокоррекционную работу с агрессорами и семейными дебоширами, расширить сеть центров временной адаптации и детоксикации.