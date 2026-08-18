Десять суток ареста получил пассажир такси в Астане

Закон и Порядок

Мужчина был наказан за нарушение общественного порядка и брань, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как установлено в ходе рассмотрения дела, после завершения поездки на такси мужчина бранился в адрес водителя,  отказывался выходить из автомобиля и угрожал ей.

"Таким образом, своими действиями А. проявил явное неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц. Данный факт был зарегистрирован в управлении полиции после распространения видеозаписи произошедшего в социальной сети Instagram. В судебном заседании А. свою вину признал в полном объеме", - говорится в сообщении.

Постановлением Специализированного межрайонного административного суда Астаны ему назначено взыскание в виде ареста на 10 суток. Постановление суда не вступило в законную силу.

#суд #арест #брань

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