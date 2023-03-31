Главу международного наркосиндиката задержал КНБ РК – видео

Комитет национальной безопасности Казахстана нейтрализовал деятельность международного наркосиндиката, причастного к контрабанде наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В ходе оперативной разработки установлена причастность иностранных граждан к организации устойчивого канала поставок опиатов и других запрещенных веществ в Казахстан морским путем.

«Оперативники детально определили маршруты и способы транспортировки наркотиков через акваторию Каспия. Необходимо отметить использование членами наркогруппировки маломерных быстроходных судов, оборудованных современными спутниковыми средствами навигации и GPS, что затрудняло их обнаружение», – рассказали в комитете.

26 марта 2023 года в Мангистауской области на завершающей стадии операции сотрудники КНБ и спецподразделения «А» задержали организатора наркоканала и троих его пособников.

«Задержание проведено путем блокирования прибрежной зоны катерами Пограничной службы КНБ. Контроль осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

При осмотре водного транспорта контрабандистов обнаружено свыше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества «метадон», – детализировали в ведомстве.

Материал по делу зарегистрирован в ЕРДР. Следственные мероприятия проводятся во взаимодействии с органами прокуратуры, уточнили в КНБ.

Отметим, в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря Комитет национальной безопасности задержал троих иностранцев и гражданина РК.

В феврале 2023 года суд в Мангистауской области признал участников наркогруппы виновными по части 4 уголовной статьи «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» и приговорил к длительным срокам лишения свободы.