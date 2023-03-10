Судно с наркотиками задержал на Каспии КНБ

Комитет национальной безопасности Казахстана завершил расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и гражданина РК по факту контрабанды наркотиков, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как проинформировали в пресс-службе КНБ, в феврале 2023 года специализированный суд по уголовным делам Мангистауской области признал участников наркогруппы виновными в соответствии с частью 4 уголовной статьи «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» и приговорил к длительным срокам лишения свободы.

«Осужденные задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря.

Граждане иностранного государства незаконно пересекли государственную границу на маломерном катере. Использованное преступниками судно обладало высокими скоростными характеристиками и малыми габаритами, что усложняло его обнаружение радиолокационными средствами.

Доставка наркотиков осуществлялась ночью в условиях ограниченной видимости. Для навигации преступниками использовались спутниковые средства связи и GPS», – уточнили в комитете.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана материалами уголовного дела.