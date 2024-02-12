Главу управления культуры подозревают в получении взятки в области Улытау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Улытауской области подозревается в получении взятки.

— Антикоррупционная служба по области Улытау проводит досудебное расследование в отношении руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела области. Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн тенге от подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство, — говорится в официальном сообщении.

В Антикоре добавили, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается.