Главврач костанайского центра психического здоровья осужден за подделку результатов алкотеста

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К двум годам ограничения свободы приговорен главный врач Костанайского областного центра психического здоровья М. за злоупотребление должностными полномочиями и организацию подделки официального документа группой лиц по предварительному сговору, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Суд по ряду уголовных статей также состоялся над врачами-наркологами и специалистом клинико-диагностической лаборатории центра, участвовавших в сговоре с главврачом.

Суд установил, что подсудимый М., зная из доклада подчиненных работников С., М-те, и Х. о том, что водитель Ш., при управлении авто находился в состоянии алкогольного опьянения, и в целях незаконного освобождения его от административной ответственности, дал указание врачам-наркологам С. и М-те изменить результаты освидетельствования последнего.

Отмечается, что органом досудебного расследования дело рассмотрели в ускоренном досудебном производстве.

Согласно информации, в ходе разбирательства подсудимые заключили с прокурором соглашение о признании вины по предъявленным статьям обвинения с назначением наказания М. – в виде 2 лет ограничения свободы, М-те – 1 года ограничения свободы, С., Х. –1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Подсудимые вину признали и в содеянном раскаялись.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимых, чистосердечное раскаяние, положительные характеристики и наличие малолетних детей.

В соответствии с соглашением, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и с соблюдением требований уголовного кодекса, судом назначено наказание для М.– окончательно 2 года ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Отмечается, что суд применил статью по совокупности уголовных правонарушений, предполагающую поглощение менее строгого наказания более строгим.

С. и Х. суд назначил наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания и возложением обязанностей.

М-те – в виде 1 года ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания и возложением обязанностей, предусмотренных статьей 44 УК РК.

Ранее сообщалась о гражданах, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которые избежали адмответственности.