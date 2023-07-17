Главврач костанайского центра психического здоровья осужден за подделку результатов алкотеста

Другое
149
Кунапия Гульмира
корреспондент

Дело было рассмотрено в ускоренном досудебном производстве.

Фото: Kazpravda.kz

К двум годам ограничения свободы приговорен главный врач Костанайского областного центра психического здоровья М. за злоупотребление должностными полномочиями и организацию подделки официального документа группой лиц по предварительному сговору, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Суд по ряду уголовных статей также состоялся над врачами-наркологами и специалистом клинико-диагностической лаборатории центра, участвовавших в сговоре с главврачом. 

Суд установил, что подсудимый М., зная из доклада подчиненных работников С., М-те, и Х. о том, что водитель Ш., при управлении авто находился в состоянии алкогольного опьянения, и в целях незаконного освобождения его от административной ответственности, дал указание врачам-наркологам С. и М-те изменить результаты освидетельствования последнего.

Отмечается, что органом досудебного расследования дело рассмотрели в ускоренном досудебном производстве.

Согласно информации, в ходе разбирательства подсудимые заключили с прокурором соглашение о признании вины по предъявленным статьям обвинения с назначением наказания М. – в виде 2 лет ограничения свободы, М-те – 1 года ограничения свободы, С., Х. –1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Подсудимые вину признали и в содеянном раскаялись.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимых, чистосердечное раскаяние, положительные характеристики и наличие малолетних детей.

В соответствии с соглашением, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и с соблюдением требований уголовного кодекса, судом назначено наказание для М.–  окончательно 2 года ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Отмечается, что суд применил статью по совокупности уголовных правонарушений, предполагающую поглощение менее строгого наказания более строгим.

С. и Х. суд назначил наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания и возложением обязанностей.

М-те – в виде 1 года ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания и возложением обязанностей, предусмотренных статьей 44 УК РК.

Ранее сообщалась о гражданах, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которые избежали адмответственности.

#суд #приговор #подделка #алкотест #главврач #сговор

Популярное

Все
Шерхан Арыстан стал обладателем Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023»
Пилотный проект для таксистов и курьеров исключит ошибки в исчислении и уплате налогов
Петропавловский театр танца Sensitive стал победителем международного фестиваля Sea Sun Festival в испанском городе Льорет-де-Мар
Плата за воду в Шымкенте осталась прежней, однако резко снизились гарантии ее бесперебойной подачи
В Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года
Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области
О бюджете по-человечески
Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области арестован
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 21-НП
Любовь и музыка – прекрасны!
Токаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи
Премьер поручил проверить законность ряда договоров в сфере высшего образования
2 женщины получили переломы из-за падения лифта в музее АЛЖИР
Под «лежачий тариф» вода не побежит!
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 23-НП
Как разорвать порочный круг?
Знакомиться с проблемами на местах
«Платить или не платить?» – вот в чем вопрос
По остаточному принципу?
Арбуз алый, сахарный
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Редкий случай, когда о необходимости повышения теплового тарифа заявил в Петропавловске отраслевой эксперт и бывший депутат
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Почти в четыре раза сократилось число семеноводческих хозяйств в хлопководстве, и это поставило отрасль в зависимость от импорта
Молчать нельзя помочь
Опасные лекарства из Индии под видом казахстанских хотели поставить в медучреждения РК – видео
На новый энергетический котел Темиртауской ТЭЦ-2 устанавливают барабан, который лет 30 пролежал под открытым небом
Среди многочисленных экспонатов Акмолинского областного историко-краеведческого музея есть такие, что до сих пор хранят свои тайны. В их числе и бронзовая буддийская статуэтка
Ученый-аллергик испытает свою вакцину на себе
Суд наказал школьниц, издевавшихся над сверстницей, реальным лишением свободы
В Перу ввели режим ЧС в связи с ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
Президентские выборы прошли в Узбекистане
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане

Читайте также

Дожди и 40-градусную жару прогнозируют в Казахстане в ближа…
На видео о плачевном состоянии розового озера близ Павлодар…
Обманувшую шымкентцев на 60 млн тенге женщину разыскивает п…
Карагандинского бизнесмена осудили за сокрытие имущества пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]