Результаты алкотестеров подделывали в центре психического здоровья Костаная

По версии следствия, в результате подделки справок граждане, совершившие ДТП в состоянии алкогольного опьянения, избежали административной ответственности.

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В Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц областного центра психического здоровья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

"Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в фальсификации результатов освидетельствования граждан, совершивших дорожно-транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в Антикоре.

По версии следствия, в результате неправомерных действий граждане избежали административной ответственности и лишения права управления транспортным средством.

Досудебное расследование продолжается, добавили в пресс-службе.

