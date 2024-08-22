Главы Казахстана и Таджикистана подписали Договор о союзнических отношениях

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Кроме того, в рамках государственного визита были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании между Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан;
2. Меморандум о сотрудничестве между министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в области промышленности;
3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефти и газа между министерством энергетики Республики Казахстан и министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;
4. Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан в области инновационного и цифрового развития, подготовки и переподготовки кадров сельского хозяйства;
5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан;
6. Меморандум о сотрудничестве между министерством культуры и информации Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан;
7. Меморандум между министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий в строительном секторе;
8. Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Комитетом продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области ветеринарии;
9. Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан на 2025-2027 годы;
10. Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Республики Таджикистан;
11. Меморандум между акиматом Алматинской области и исполнительным органом государственной власти Хатлонской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве;
12. Меморандум о сотрудничестве между министерством юстиции Республики Казахстан и службой исполнения при правительстве Республики Таджикистан в сфере исполнения судебных актов и актов иных органов;
13. Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ГУП «Рохи охани Точикистон»;
14. Меморандум о взаимопонимании между АО «НАК Казатомпром» и ГУП «Таджикские редкие металлы»;
15. Меморандум о сотрудничестве между РОО «Ассамблея жастары» и ОО «Союз молодежи Таджикистана».