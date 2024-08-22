Главы Казахстана и Таджикистана подписали Договор о союзнических отношениях

Международное сотрудничество , Президент
110
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Кроме того, в рамках государственного визита были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании между Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан;

2. Меморандум о сотрудничестве между министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в области промышленности;

3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефти и газа между министерством энергетики Республики Казахстан и министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;

4. Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан в области инновационного и цифрового развития, подготовки и переподготовки кадров сельского хозяйства;

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан;

6. Меморандум о сотрудничестве между министерством культуры и информации Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан;

7. Меморандум между министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий в строительном секторе;

8. Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Комитетом продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области ветеринарии;

9. Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан на 2025-2027 годы;

10. Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Республики Таджикистан;

11. Меморандум между акиматом Алматинской области и исполнительным органом государственной власти Хатлонской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве;

12. Меморандум о сотрудничестве между министерством юстиции Республики Казахстан и службой исполнения при правительстве Республики Таджикистан в сфере исполнения судебных актов и актов иных органов;

13. Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ГУП «Рохи охани Точикистон»;

14. Меморандум о взаимопонимании между АО «НАК Казатомпром» и ГУП «Таджикские редкие металлы»;

15. Меморандум о сотрудничестве между РОО «Ассамблея жастары» и ОО «Союз молодежи Таджикистана».

#Токаев #Таджикистан #Договор о союзнических отношениях

Популярное

Все
Экспедиция за зубами древних акул
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Небезопасный детский сад
Аферист в погонах
Свыше 5 млн тенге потратят из бюджета Костаная на профилактику интернет-мошенничества
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
А ваш ребенок готов к школе? Что следует знать при выборе школьной одежды и принадлежностей
Аварий станет меньше. В этом году откроется движение по всем полосам трассы Караганда – Балхаш
Белый верх – темный низ?
Гидроузлы выстояли, но готовы ли они к следующему натиску стихии?
АЭС станет ключевым звеном
Требований немного, но они непреложны
Посла Беларуси пригласили в МИД Казахстана
Токаев подписал указ о награждении шахтеров
Как в Казахстане стимулируют рост самостоятельности регионов
«Помогли детям из регионов ЧС, но ущемили права других ребят» – мажилисмен о распределении грантов
Медикаменты контрабандой пытались провезти в Казахстан
Казахстан запретил ввозить пшеницу
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Президент ознакомился с производственными объектами агрофирмы «Родина»
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Процедуру подготовки к плановой госпитализации упростили в Казахстане
Бывший зять Карима Масимова объявлен в розыск
В среднем на 7 000% возросли налоговые ставки на землю из-за изменений в Налоговом кодексе
Ставить цели и добиваться их
Как предотвратить изменение климата?
Чтобы старость была счастливой
Когда все ясно, тогда и решения принимаются просто
Решить проблему дефицита
«Капля» работает на урожай
Военный суд отреагировал на видео с участием сына мажилисмена Даулета Турлыханова
В «солнечный» период жизни
Застройщиков обяжут выплачивать фактическую разницу за площадь дольщикам
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Казахстан и Таджикистан намерены довести объем взаимной тор…
Токаев и Рахмон заслушали отчет о сотрудничестве в развитии…
Президент: Отношения между Казахстаном и Таджикистаном разв…
Токаев провел переговоры в Душанбе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]