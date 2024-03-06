Главы МИД Казахстана и Сьерра-Леоне обсудили сотрудничество в ряде сфер

Международное сотрудничество, Политика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Собеседники приветствовали подписание соглашения об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований

Фото: пресс-служба МИД РК

В рамках рабочего визита в Джидду заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Тимоти Кабба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК.

Стороны отметили важность активизации взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран для выявления перспективных направлений сотрудничества. В данном контексте собеседники приветствовали подписание Соглашения об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований.

Также дипломаты выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в IT сфере, энергетике и в области продовольственной безопасности, договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций, а также подтвердили намерение в укреплении всех сфер взаимодействия.

#переговоры #сотрудничество #МИД #Мурат Нуртлеу #Сьерра-Леоне

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