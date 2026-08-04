Аида Балаева провела встречу с послом Италии в Казахстане

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере театрального искусства
Состоялась встреча заместителя премьер-министра - министра культуры и информации Аиды Балаевой с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Казахстане Антонелло Де Риу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ
По информации министерства, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-итальянского сотрудничества в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
Аида Балаева уделила особое внимание на необходимости активизации сотрудничества в области креативных индустрий. В частности, была отмечена заинтересованность в развитии партнерства с ведущими итальянскими брендами, создании совместных образовательных программ и школ для молодых дизайнеров, организации коллабораций и масштабных fashion-проектов.
Кроме того, заместитель премьер-министра подчеркнула важность расширения взаимодействия в сфере изобразительного искусства, включая проведение совместных выставок и программ обмена для художников и скульпторов.
Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере театрального искусства, включая реализацию совместных постановок.
Посол Италии, в свою очередь, предложил активизировать взаимодействие в сфере кинематографии и международной копродукции, а также запустить программу обмена между женщинами, работающими в сфере искусства и креативных индустрий.
По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении культурного диалога и реализации новых совместных инициатив, направленных на укрепление культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Италией.