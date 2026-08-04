Аида Балаева провела встречу с послом Италии в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере театрального искусства

Фото: МКИ РК

Состоялась встреча заместителя премьер-министра - министра культуры и информации Аиды Балаевой с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Казахстане Антонелло Де Риу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

По информации министерства, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-итальянского сотрудничества в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Аида Балаева уделила особое внимание на необходимости активизации сотрудничества в области креативных индустрий. В частности, была отмечена заинтересованность в развитии партнерства с ведущими итальянскими брендами, создании совместных образовательных программ и школ для молодых дизайнеров, организации коллабораций и масштабных fashion-проектов.

Кроме того, заместитель премьер-министра подчеркнула важность расширения взаимодействия в сфере изобразительного искусства, включая проведение совместных выставок и программ обмена для художников и скульпторов.✔️

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере театрального искусства, включая реализацию совместных постановок.

Посол Италии, в свою очередь, предложил активизировать взаимодействие в сфере кинематографии и международной копродукции, а также запустить программу обмена между женщинами, работающими в сфере искусства и креативных индустрий.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении культурного диалога и реализации новых совместных инициатив, направленных на укрепление культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Италией.

#встреча #Италия #посол #Аида Балаева

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