Президенты Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов прибыли в столицу Казахстана для участия в саммите «Центральная Азия – Китай», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы правительства, по итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $4,1 млрд, между Казахстаном и Туркменистаном - $555,7 млн. По итогам 4 месяцев этого года торговля между Казахстаном и Кыргызстаном выросла на 25,2% и составила $435,1 млн.



