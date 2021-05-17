Глобальная архитектура безопасности

Идею создания СВМДА высказал в 1992 году Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда подобная инициатива некоторым политикам казалась неосуществимой. Тем не менее предложение Нурсултана ­Назарбаева получило поддержку ряда азиатских государств, а также ООН, и процесс подготовки созыва совещания начался.

Кстати, переговорный процесс возглавил Касым-Жомарт Токаев, на тот момент министр иностранных дел Казахстана.

На первом этапе развития СВМДА (1992–1994 годы) Казахстан организовал три встречи представителей министерств иностранных дел азиатских государств, заинтересованных в СВМДА. Главным достижением первого этапа стало понимание того, что существующие в регио­не разногласия не могут быть препятствием для поиска совместных подходов к решению проблем, касающихся безопас­ности и сотрудничества между государствами.

Во время второго этапа (1995–1999 годы) была образована Специальная рабочая группа (СРГ) для подготовки встречи министров иност­ранных дел государств, заинтересованных в создании совещания.

Первая встреча министров иностранных дел государств – членов СВМДА состоялась в Алматы 14 сентября 1999 года. В ней приняли участие главы внешнеполитических ведомств 15 стран: Афганистана, Азербайджана, Китая, Египта, Индии, Ирана, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана. На встрече в качестве наблюдателей присутствовали представители США, Японии, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Монголии, Украины, а также международных организаций – ООН и ОБСЕ.

Эта встреча дала возможность подписать Декларацию принципов СВМДА. Этот документ представляет собой уникальный сплав опыта в сфере разоружения, мер доверия и безопасности, гуманитарного и экономического сотрудничества, с одной стороны, и взглядов членов совещания на проблемы, которые присущи только азиатскому континенту и решение которых требует особого подхода и учета специфики региона, – с другой.

Та алматинская встреча фактически положила начало формированию СВМДА. После нее началась работа по подготовке первого саммита государств – членов совещания, который состоялся 4 июня 2002 года, вновь в Алматы.

На саммите был принят самый важный учредительный документ СВМДА – Алматинский акт, действующий как Устав совещания. Таким образом, всего за 10 лет, прошедших с момента провозглашения Нурсултаном Назарбаевым инициативы о соз­дании новой структуры, СВМДА стало полномасштабным действую­щим диалоговым форумом по поиску взаимоприемлемых мер для решения проблем и конф­ликтов в регионе.

Алматинский акт ясно отражал намерение государств-членов создать общее и неделимое пространство безопасности, где все государства-члены будут мирно сосуществовать и их народы будут жить в условиях мира, свободы и процветания. Другие основные положения Алматинского акта включали в себя обязательства осуществлять меры доверия, призванные способствовать сотрудничеству и созданию атмосферы мира, доверия и дружбы.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивал необходимость консолидации азиатских государств для противостояния вызовам современности, для успешной интеграции в глобальный мир. Требовалась многосторонняя диа­логовая площадка, чтобы страны Азии могли обсуждать и решать свои общие проблемы, развивать сотрудничество. Безус­ловно, главная заслуга в том, что СВМДА все же состоялось, принадлежит Нурсултану ­Назарбаеву.

Как отмечал действующий Исполнительный директор Совещания Кайрат Сарыбай в интервью «Казахстанской правде», инициатива СВМДА родилась, по сути, из понимания необходимости заполнения определенного вакуума, который был в Азии в сфере обеспечения региональной безопас­ности. В Европе, к примеру, эту нишу занимает ОБСЕ.

«Нурсултан Назарбаев на протяжении своей политической деятельности последовательно предлагает и продвигает партнерство этих двух структур, и с точки зрения Казахстана это в высшей степени логично, учитывая, что наша страна расположена в сердце Евразии, сразу на двух континентах – и в Азии, и в Европе. Идея Елбасы состоит в том, что, если обеспечить объединение потенциалов, синергию между ОБСЕ и СВМДА, это позволит создать мощный и широкий пояс безопасности и сотрудничества, охватывающий огромный евразийский материк, практически большую часть Северного полушария. И нетрудно представить, какой огромный вклад это внесло бы в укрепление глобальной архитектуры безопасности.

Понятно, что и в СВМДА, и в ОБСЕ к данной идее, несмотря на всю ее привлекательность, есть различные подходы – это совершенно нормально. Учитывая ­масштаб инициативы, потребуется время, чтобы реализовать ее. Но самое важное – уже сегодня обе структуры взаимодействуют, налажен диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На сегодня у СВМДА сложилась широкая палитра партнерских отношений с разными международными организациями. Например, СВМДА является наблюдателем при Организации Объединенных Наций», - отмечал исполнительный директор СВМДА.

Политика СВМДА основана на принципах верховенства права, невмешательства во внутренние дела государств-участниц, их экономического и культурного сотрудничества. Базовой целью Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии является расширение сотрудничества стран региона, мир, безопасность и стабильность.

«Мы в Азии живем на удивительной земле. Все крупнейшие религии мира – иудаизм, буддизм, христианство, ислам – родились именно на святых землях нашего континента. Все духовные учителя человечества – от Лао Цзы и Гуатамы Будды, Иисуса Христа и Мухаммеда до величайших умов современности уровня Махатмы – родом именно из наших земель. Неужели Азия не сможет осмыслить все, накопленное веками, и синтезировать новую концепцию континентального сотрудничества и коллективной безопасности?

Такая позиция ни в коей мере не предполагает какую-то региональную автаркию. Мы не замыкаемся в границах континента. Напротив, в интересах стран и народов Азии мы будем собирать все лучшее, что рождено в иных частях света».

Из выступления Нурсултана Назарбаева на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 5 октября 1992 года

«В современных условиях невозможно с уверенностью говорить об экономическом процветании нашего континента без защитных механизмов, которые могли бы содействовать более безопасному существованию народов Азии. Поэтому считаю, что данный форум является чрезвычайно важным не только с точки зрения обсуждения насущных политических проблем, но и в плане необходимых гарантий для обеспечения устойчивого экономического роста наших стран».

Из выступления Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на Первом саммите СВМДА, 4 июня 2002 года

В своем Послании народу Казахстана «Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год» Первый Президент Нурсултан Назарбаев заявил: «Основной итог наших дел за эти годы заключается в том, что наша республика сос­тоялась как самостоятельное и самодостаточное государство, как равноправный партнер мирового сообщества».

Азия далеко не однородна как в политическом, так и в экономическом отношении, а проблема неурегулированных территориальных претензий является актуальной для большинства стран региона, что, безусловно, далеко не способствует укреп­лению атмосферы доверия. Многие азиатские государства продолжают отказываться от присоединения к основным ­сог­ла­шениям в сфере разоружения и контроля над вооружения­ми, что также свидетельствует об отсутствии либо по меньшей мере недостатке доверия и солидном резерве накопления вооружений в регионе.

Механизмом для совместного решения проблем безопасности и укрепления доверия в регио­не и призвано было стать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Алматинский акт, принятый на саммите, провозгласил, что основной целью СВМДА является укрепление сотрудничества ради обеспечения мира и безопасности в Азии. Основой для обеспечения безопасности в регионе являются мирное урегулирование конфликтных ситуаций, защита прав человека, укрепление торговых связей.

Нурсултан Назарбаев назвал I cаммит СВМДА крупнейшим событием в международной жизни Казахстана.

«Одно из уникальных качеств Первого Президента Казах­стана Нурсултана Назарбаева как политика – способность предвидеть будущее. Выдвигая инициативу создания СВМДА, он говорил, что роль Азии в мире будет возрастать, и оказался совершенно прав. А вместе с ролью Азии возрастала и роль СВМДА», - подчеркивал в интервью Кайрат Сарыбай.

Сегодня совещание объединяет 27 государств-членов, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это значительная по территории и населению зона ответственности. Еще 8 стран имеют статус наблюдателей, среди них США, Украина, Филиппины, Япония, Беларусь. Наблюдателями СВМДА являются также 5 международных организаций, включая Лигу арабских государств, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентскую ассамблею тюрко­язычных стран и Организацию Объединенных Наций.

СВМДА сегодня – узнаваемый и авторитетный форум, деятельность которого вызывает живой интерес. Причем интерес не только в самой Азии, но и за ее пределами. Казахстан в ближайшие два года председательствует в СВМДА. Сейчас на повестке организации стоят оперативные задачи, успешное решение которых, собственно, и характеризует жизнеспособность любой структуры. К примеру, с учетом современных вызовов Казахстан предложил включить в Каталог мер доверия СВМДА сотрудничество в сфере эпидемиологической безопасности, общественного здравоохранения и фармацевтики, что было поддержано государствами-членами.

Фото предоставлено Библиотекой Первого Президента РК – Елбасы