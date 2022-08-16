Годовая инфляция выросла до 15% в Казахстане

В Казахстане годовая инфляция выросла до 15%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В июле темпы роста месячной инфляции в Казахстане замедлились до 1,1 с 1,6% месяцем ранее, хотя все еще оставались на высоком уровне. В среднем в июле за последние 5 лет месячная инфляция составляла 0,3%. Замедление роста цен произошло под влиянием сезонного удешевления плодовоовощной продукции. Более существенному замедлению роста потребительских цен препятствуют сохраняемый спрос в экономике на фоне реализуемой стимулирующей фискальной политики, давления во внешнем и внутреннем секторах экономики в условиях продолжающейся геополитической напряженности и сопутствующих дисбалансов на рынках", – отметил спикер.

По его словам, на этом фоне годовая инфляция за июль выросла с 14,5% до 15%. Более половины вклада в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания.

"Продовольственная инфляция ускорилась с 19,2 до 19,7%, непродовольственная – с 13,2 до 14,2%. Инфляция платных услуг, несмотря на относительно высокий показатель месячного роста, осталась неизменной на уровне 9,2% ввиду эффекта высокой базы 2021 года. Таким образом, инфляционное давление в экономике сохраняется на высоком уровне. С учетом ускорения инфляции и инфляционных ожиданий, их устойчивости, фискального стимулирования спроса и внешнего проинфляционного фона 25 июля этого года Нацбанк РК повысил базовую ставку с 14 до 14,5%", – дополнил Баймагамбетов.

Заместитель председателя Нацбанка также отметил, что это будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение ближайшего года.