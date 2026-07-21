Подход железный и конструктивный

Помимо основной продукции в ассортимент завода войдут десятки других наименований товаров – алюминиевые окна и двери, сэндвич-панели, профнастил, цементные блоки, тротуарная плитка, модульные дома и контейнеры.

На заводе предусмотрено создание полного производственного цикла – от проектирования до монтажа изделий любой сложности. Чтобы увеличить срок службы металлоконструкций, здесь будет применяться метод горячего цинкования. Общий объем капиталовложений в проект составил 4,7 млрд тенге, инвестором выступила компания Almaty W.S., основанная в 2024 году и уже имеющая хороший опыт в данной отрасли.

Продукцию планируют поставлять не только на внутренний рынок республики, но и за рубеж. Уже поступают заказы из соседних Кыргызстана и Узбекистана.

По информации заместителя акима Карасайского района Адиса Сейдакматова, за последние годы вдоль трассы Алматы – Бишкек появилось большое число промышленных объектов и логистических центров, что свидетельствует о привлекательном инвестиционном климате, созданном в регионе.

Предпринимателям предоставляются земельные участки, оказывается поддержка в подведении инженерных сетей. Все это способствует развитию местной экономики, улучшению благосостояния граждан. В частности, на открывшемся заводе уже получили работу свыше 80 человек, большинство которых – местные жители.

– Мы и впредь будем поддерживать проекты, создающие высокую добавленную стоимость, – сказал замакима. – Надеюсь, новый завод станет хорошим примером инновационного и экспортно-ориентированного предприятия.

По оценкам специалистов, проект полностью отвечает задачам, поставленным Главой государства по развитию несырьевого сектора экономики и укреплению ее экспортного потенциала.