Подход железный и конструктивный

Экономика,Проекты
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Карасайском районе состоялось открытие крупного промышленного предприятия, рассчитанного на ежегодный выпуск 10 тыс. тонн металлоконструкций и 300 тыс. кубометров бетона.

фото пресс-службы акимата Карасайского района

Помимо основной продукции в ассортимент завода войдут десятки других наименований товаров – алюминиевые окна и двери, сэндвич-панели, профнастил, цементные блоки, тротуарная плитка, модульные дома и контейнеры.

На заводе предусмотрено создание полного производственного цикла – от проектирования до монтажа изделий любой сложности. Чтобы увеличить срок службы металлоконструкций, здесь будет применяться метод горячего цинкования. Общий объем капиталовложений в проект составил 4,7 млрд тенге, инвестором выступила компания Almaty W.S., основанная в 2024 году и уже имеющая хороший опыт в данной отрасли.

Продукцию планируют поставлять не только на внутренний рынок республики, но и за рубеж. Уже поступают заказы из соседних Кыргызстана и Узбекистана.

По информации заместителя акима Карасайского района Адиса Сейдакматова, за последние годы вдоль трассы Алматы – Бишкек появилось большое число промышленных объектов и логистических центров, что свидетельствует о привлекательном инвестиционном климате, созданном в регионе.

Предпринимателям предоставляются земельные участки, оказывается поддержка в подведении инженерных сетей. Все это способствует развитию местной экономики, улучшению благосостояния граждан. В частности, на открывшемся заводе уже получили работу свыше 80 человек, большинство которых – местные жители.

– Мы и впредь будем поддерживать проекты, создающие высокую добавленную стоимость, – сказал замакима. – Надеюсь, новый завод станет хорошим примером инновационного и экспортно-ориентированного предприятия.

По оценкам специалистов, проект полностью отвечает задачам, поставленным Главой государства по развитию несырьевого сектора экономики и укреплению ее экспортного потенциала.

#завод #Карасайский район #металлоконструкции

Популярное

Все
Не только теория, но и практика
Пенсионные накопления – под защитой государства
Комбайны вышли на поля
Подготовка идет полным ходом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Историческая бронза
Правовая основа доверия
Аншлаги на фестивале в Сочи
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Инновационные подходы к преподаванию истории Золотой Орды внедрят в Казахстане
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Турнир FIDE – в Алматы
Родники возвращаются к жизни
У нас 13 финалов!
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
В ЦИКе подвели итоги выдвижения кандидатов в депутаты Курултая
Арии взлетали выше фонтанов!
Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Саумал: ставка на полезность
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Открылась золотоизвлекательная фабрика
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистически…
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как и…
Экономист Ануар Нуртазин: Важно превратить региональное лид…
Искусственный дождь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]