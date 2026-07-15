Министр просвещения встретила в аэропорту Алматы победителей IPhO-2026

По итогам олимпиады сборная Казахстана впервые в своей истории завоевала пять золотых медалей

Фото: Министерство просвещения РК

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова встретила в международном аэропорту Алматы победителей 56-й Международной физической олимпиады (IPhO-2026) и их наставников, поздравила школьников с историческим достижением и поблагодарила педагогов и наставников за высокий уровень подготовки национальной сборной и вклад в ее исторический успех, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в министерстве, торжественная встреча прошла в теплой и праздничной атмосфере. Победителей встречали с цветами, поздравлениями и словами искренней благодарности за выдающееся достижение и достойное представление Казахстана на мировой интеллектуальной арене.

В центре внимания торжественной встречи были обладатели пяти золотых медалей Международной физической олимпиады - Нургуль Егенбергенова, Амирбек Азатбеков, Ильяс Казымбек, Роман Черемнов и Дамир Курман. Вместе с ними в Казахстан вернулись руководитель подготовки национальной сборной Гулия Нурбакова, а также руководители команды Самат Максутов и Алишер Еркебаев.

Международная физическая олимпиада проходила с 4 по 12 июля в городе Букараманга (Колумбия). В соревнованиях приняли участие 381 школьник из 85 стран мира. По итогам олимпиады сборная Казахстана впервые в своей истории завоевала пять золотых медалей.