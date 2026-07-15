Престижные трофеи разыграли в Алматы

Расскажем немного о технике. По определению, свободнолетающими модели называются потому, что с земли никак не управляются. Планеры запускаются с леера, у резиномоторных винт вращается от закрученного резинового жгута, у поршневых двигатель внутреннего сгорания работает несколько разрешенных секунд, пока самолет, запущенный вертикально вверх, не наберет максимально возможную высоту и не превратится в планер, ну а у электролета класса F-1Q происходит примерно то же самое, только двигатель электрический.

Понятно, что «пилот» должен так настроить своего «питомца» и запустить таким образом, чтобы тот выполнил весь полет в строгом соответствии с регламентом, вылетав положенные секунды. Почему питомца? Потому что для спортсмена модель – как живой организм, не то что дрон какой-нибудь бездушный. Так считает главный судья соревнований Сергей Кузнецов.

– Это рейтинговые соревнования, по итогам которых протоколы передаются в Лозанну (Швейцария) во Всемирную федерацию авиамодельного спорта, где обрабатываются, и потом определяется мировой рейтинг спортсменов, – рассказал он.

Оказывается, подобные соревнования проводятся у нас с 2014 года. Сначала в Уральске, потом в Алматы. География участников постоянно расширяется, нынче приехали товарищи из Монголии и Китая, причем юноши из Поднебесной ничем не уступали своим взрослым коллегам.

Погода благоволила участникам, южное солнце и умеренный ветерок создавали хорошие восходящие потоки, позволяя добиться приличных результатов. Особенно это удалось спортсменам из Монголии, которые забрали большинство призовых мест во всех классах. Неплохо выступили участники из Узбекистана.

Казахстанцы тоже не оплошали: в Кубке Евразии в классе F-1C победил Сергей Подлесный, а в Кубке Казахстана первые места заняли Сергей Астрелин в классе F-1Q и Олег Репников в классе F-1B. Причем Астрелин выступал еще и в классе F-1C, где занял второе и третье места. Все эти спорт­смены нам уже знакомы. Они участники чемпионатов Азии и мира, а на этих соревнованиях получили новый опыт.

Во время церемонии награждения главный судья Сергей Кузнецов пожелал авиамодельному спорту в Казахстане развиваться и развиваться, энтузиастам-моделис­там наращивать спортивно-конструкторское мастерство, а главное – привлекать молодежь к этому увлекательному виду спорта.