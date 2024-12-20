Голливудские студии за свой счет дублируют блокбастеры на казахский язык

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о работе по улучшению качества дубляжа зарубежных фильмов, сообщает Kazpravda.kz

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В интервью газете «Казахстанская правда» глава ведомства отметила, что для увеличения казахоязычного киноконтента ежегодно для дубляжа 15 зарубежных фильмов МКИ выделяется 443 млн тенге.

Однако, в 2023-2024 годах из-за строгих требований законодательства и продолжительности конкурсной процедуры (отборочный конкурс занимает не менее полугода) дистрибьюторы зарубежных фильмов отказались от участия в конкурсном отборе и выделенные на государственную поддержку дубляжа средства были возращены в бюджет.

В этой связи за последние два года ни один иностранный фильм не был продублирован за счет господдержки.

«Для решения сложившейся ситуации министерством разработаны и внесены на рассмотрение парламента соответствующие поправки в действующее законодательство по упрощению жестких требований к отбору зарубежных фильмов для дубляжа на казахский язык. Министерство будет и далее прорабатывать внесение вышеуказанных поправок через другие законопроекты», – прокомментировала Аида Балаева.

По ее словам, начиная с 2024 года голливудские студии за собственный счет начали дублировать свои блокбастеры на казахский язык. В 2024 году на казахском языке вышли в прокат голливудский блокбастер «Ойжұмбақ 2» («Головоломка 2»), анимационные фильмы «Гадкий я 4» и «Моана 2».

При этом «Ойжұмбақ 2» стал самым кассовым в истории проката дублированных фильмов на казахский язык, собрав более 100 миллионов тенге.

Кроме того, на казахском языке вышли в широкий прокат голливудские фильмы «Веном. Соңғы би», «Дикий робот», турецкий фильм «Cadi». Также официальными дистрибьюторами голливудских киностудии в Казахстане до конца года планируется мировая премьера на казахском языке блокбастера «Муфаса: Король Лев».

За счет онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» в 2024 году продублированы на казахский язык фильмы: «Веном», «Гарфилд», «Легенда», «Джон Уик», «Переводчик» (Голливуд), «Рядом ревёт революция» (Индия). А за счет онлайн-кинотеатра «Bee TV» продублирован на казахский язык анимационный фильм «Да Винчидің таңғажайып оқиғалары». Работа по увлечению доли фильмов на казахском языке будет продолжена.

Полную версию интервью министра газете «Казахстанская правда» читайте здесь.