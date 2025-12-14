Голос мира

Участники IV республиканского съезда партии зеленых «Байтақ» проголосовали за выдвижение великого казахстанского поэта, гуманиста и мыслителя Олжаса Сулейменова на соискание Нобелевской премии мира.

Работа съезда была выстроена в четыре ключевых блока. В рамках пленарного заседания делегаты рассмотрели вопросы организационного развития партии, утвердили новый состав Республиканского политического совета, избрали ревизионную комиссию, приняли обновленный Этический кодекс и утвердили план работы партии на 2026 год.

Выступая на съезде, председатель Казахстанской партии зеленых «Байтақ» Азаматхан Амиртаев отметил, что, согласно требованиям Нобелевского комитета, право выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира имеют действующие лауреаты Нобелевской премии, ректоры университетов, министры, депутаты, а также ученые – профессора общественных и социологических наук.

– В составе нашей партии есть ученые, обладающие необходимым академическим статусом. В связи с этим от имени научного сообщества партии была направлена официальная инициатива о выдвижении Олжаса Сулейменова, – подчеркнул Азаматхан Амиртаев.

В поддержку кандидатуры Олжаса Сулейменова выступил и известный художник, участник антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» Карипбек Куюков. Он подчеркнул исключительное значение Олжаса Сулейменова для Казахстана и всего мира.

– Олжас Омарович стал символом эпохи и голосом совести, способным влиять на мировую политику, в частности через движение «Невада – Семипалатинск», которое привело к закрытию Семипалатинского ядерного полигона. Его деятельность сочетает литературу, философию и граж­данскую активность, создавая культурный и гуманистический мост между Востоком и Западом. Это решение заслуживает широкой поддержки на всех уровнях, – считает художник.

В рамках тематической части съезда его спикеры представили анализ семи ключевых экологических проблем Казахстана и глобальной экологической повестки, включая вопросы ядерной безопасности, климата, сохранения природных ресурсов и устойчивого развития. Так, потомственный нефтяник из поселка Кульсары Атырауской области Медеткали Нургазиев обратил внимание на низкие экологические налоги крупных нефтяных компаний в Казахстане. По его словам, плата за выбросы метана остается символической, в то время как вред природе и здоровью населения колоссален.

Экологический активист Карлыгаш Жаксыбаева в своем выступ­лении подчеркнула, что экологическая повестка в Казахстане напрямую связана с качеством жизни, общественным здоровьем и будущим страны. Она отметила, что проблемы существуют независимо от обсуждения и требуют постоянного внимания и ответственного подхода. Спикер акцентировала роль осознанного выбора и приоритетов граждан в формировании зрелого общества, где решения принимаются через ответственность и созидательные действия, а не через конфронтацию.

Завершающим этапом съезда стала церемония награждения активных членов партии и региональных подразделений за вклад в развитие зеленой политики и экологических инициатив. По итогам съезда партия «Байтақ» подтвердила курс на институциональное укрепление, расширение региональной сети и развитие международного сотрудничества в сфере экологии и зеленой политики.

