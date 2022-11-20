К голосованию приступили все избирательные участки в Казахстане

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"По состоянию на 08:00 времени столицы, согласно оперативным данным, которые предоставлены областными избирательными комиссиями, а также городов Алматы, Шымкента и Астаны, к голосованию приступили все 10 033 участка по стране, и 17 участков при представительствах Казахстана в 16 иностранных государствах», – сообщил Ерман.

Также, по его словам, 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов. Таким образом, в настоящее время голосование проходит на 10 050 избирательных участках.