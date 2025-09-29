Гоночную трассу Формулы-1 могут построить в Alatau City

Экономика
127

Канат Бозумбаев ознакомился с подготовкой к застройке четырех зон Alatau City

Фото: пресс-служба правительства

Вице-премьер Канат Бозумбаев ознакомился с подготовкой к застройке четырех дистриктов Alatau City — Gate, Golden, Growing и Green, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Каждый из них имеет собственную специализацию: от промышленно-логистического и делового центра до научно-образовательного и туристического кластеров.

В Gate District, расположенном между населенными пунктами Отеген батыр, Покровка, Коянкус, Ынтымак и Жаналык, реализуются проекты Pepsi Co, Caspian Group, Алматинского вентиляторного завода. Ядром дистрикта станет Международный центр развития бизнеса Iconic Building-1. Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство этого объекта, который станет символом старта проекта Alatau City.

Golden District, расположенный вдоль трассы между реками Малая Алматинка и Каскелен, развивается как центр науки, образования и медицины. Здесь строится культурно-деловой комплекс K-Park, планируются международный образовательный центр, академгородок и многопрофильный медицинский кластер. Также запланированы проекты компаний Hyundai green food Almaty и Mars.

Growing District формируется как экспортно-ориентированный промышленно-логистический центр на трассе Алматы–Капчагай и железнодорожной линии Жетыген–Казыбек. Промзоны расположены вдоль ключевых транспортных коридоров и рядом с аэропортом, что создает удобные условия для производств. Здесь Вице-премьер встретился с руководством международной компании Rhenus Logistics, заинтересованной в партнерстве при создании в Алатау транспортно-индустриального хаба.

«В Green District площадью 31 730 га, граничащем с Капчагайским водохранилищем, рекой Каскелен и городом Конаев, определены зоны под курорты и парки. В перспективе планируется строительство гоночной трассы Формулы-1 и туристического центра Iconic Building-2», - говорится в пресс-релизе.

В рамках рабочей поездки Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса с участием представителей министерств, инвесторов, бизнеса и международных экспертов, а также внештатного советника Президента Вонг Хэн Файна. Рассматривались вопросы защиты отечественных и иностранных инвестиций, стабильности контрактов, совместной консультационной работы с китайской компанией CRDI, а также создание Совета по развитию города Алатау и утверждение Устава Госфонда Alatau City Authority.

Кроме того, вице-премьер ознакомился с исполнением Указа Главы государства по развитию города и подготовкой проекта Конституционного Закона «О специальном статусе города Алатау».

По итогам заседания Канат Бозумбаев поручил ответственным ведомствам обеспечить комплексный подход и эффективную координацию действий для успешного развития города Алатау.

#Правительство #Alatau City

Популярное

Все
Сменился министр просвещения Казахстана
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
В Акорде разъяснили последние кадровые перестановки
Жаслан Мадиев возглавил новое министерство
Глава МСХ проверил ход реализации проекта по возрождению сорта «Апорт»
Жандос Умиралиев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Театр «Астана Балет» завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Новые учебники апробируют в казахстанских школах
Группу квартирных воров задержали в Туркестанской области
Экс-министру сельского хозяйства КНР вынесен смертный приговор
Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла провели переговоры
Милад Карими стал победителем этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике
Знаменитый Дубайский фонтан откроется после реконструкции
Президента Италии торжественно встретили в Акорде
Дальнейшее углубление партнерства обсудили президенты Казахстана и Италии
Крупный наркопосев ликвидировали полицейские Кызылорды
В Дубае создадут зону для беспилотного транспорта
Холода накроют юг Казахстана
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Четыре страны признали палестинское государство
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Олимпиады в цифровом формате: платформу SMART Daryn разработали в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова

Читайте также

Нелегальные торговцы дизтопливом задержаны в Атырауской об…
Меры господдержки производителей и экспортеров зерна продли…
В Жамбылской области дан старт строительству завода мощност…
От обогатительной фабрики до цементного завода

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]