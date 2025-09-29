Фото: пресс-служба правительства

Вице-премьер Канат Бозумбаев ознакомился с подготовкой к застройке четырех дистриктов Alatau City — Gate, Golden, Growing и Green, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Каждый из них имеет собственную специализацию: от промышленно-логистического и делового центра до научно-образовательного и туристического кластеров.

В Gate District, расположенном между населенными пунктами Отеген батыр, Покровка, Коянкус, Ынтымак и Жаналык, реализуются проекты Pepsi Co, Caspian Group, Алматинского вентиляторного завода. Ядром дистрикта станет Международный центр развития бизнеса Iconic Building-1. Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство этого объекта, который станет символом старта проекта Alatau City.

Golden District, расположенный вдоль трассы между реками Малая Алматинка и Каскелен, развивается как центр науки, образования и медицины. Здесь строится культурно-деловой комплекс K-Park, планируются международный образовательный центр, академгородок и многопрофильный медицинский кластер. Также запланированы проекты компаний Hyundai green food Almaty и Mars.

Growing District формируется как экспортно-ориентированный промышленно-логистический центр на трассе Алматы–Капчагай и железнодорожной линии Жетыген–Казыбек. Промзоны расположены вдоль ключевых транспортных коридоров и рядом с аэропортом, что создает удобные условия для производств. Здесь Вице-премьер встретился с руководством международной компании Rhenus Logistics, заинтересованной в партнерстве при создании в Алатау транспортно-индустриального хаба.

«В Green District площадью 31 730 га, граничащем с Капчагайским водохранилищем, рекой Каскелен и городом Конаев, определены зоны под курорты и парки. В перспективе планируется строительство гоночной трассы Формулы-1 и туристического центра Iconic Building-2», - говорится в пресс-релизе.

В рамках рабочей поездки Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса с участием представителей министерств, инвесторов, бизнеса и международных экспертов, а также внештатного советника Президента Вонг Хэн Файна. Рассматривались вопросы защиты отечественных и иностранных инвестиций, стабильности контрактов, совместной консультационной работы с китайской компанией CRDI, а также создание Совета по развитию города Алатау и утверждение Устава Госфонда Alatau City Authority.

Кроме того, вице-премьер ознакомился с исполнением Указа Главы государства по развитию города и подготовкой проекта Конституционного Закона «О специальном статусе города Алатау».

По итогам заседания Канат Бозумбаев поручил ответственным ведомствам обеспечить комплексный подход и эффективную координацию действий для успешного развития города Алатау.