Google теперь способен переводить 1000 языков мира

Google будет использовать тысячу самых популярных в мире языков для разработки искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Gulf News.

Таким образом технологический гигант намерен доминировать в Интернете. Теперь Google будет получать данные о новых языках не только из текстов в Интернете, но также из видео, фото и аудиоматериалов.

«Представьте говорящего на Wolof языке пользователя в Африке, который недавно подключился к Интернету. Он хочет воспользоваться своим телефоном и спросить, где ближайшая аптека», — говорит инженер-исследователь Google Йохан Шалквик.

По словам Шалквика, в мире существует более 7000 языков. Однако Google предлагает переводы только для более чем 130 из них.

Гигант поисковых систем стремится значительно расширить это. По мере реализации многолетнего проекта Google планируется использовать свои достижения в таких продуктах, как YouTube и Google Translate.