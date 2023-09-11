"Горжусь нашими футболистами" – Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства прокомментировал победу сборной Казахстана и поблагодарил столичных волонтеров и активистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram прокомментировал победную игру сборной Казахстана.

«С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков.

Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из «Астана жастары» и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун.

Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью», – написал глава государства.

Напомним, 10 сентября в Астане казахстанская сборная в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года по футболу одержала победу над командой Северной Ирландии и вернулась на 2-е место в своей подгруппе.

На матче присутствовали глава государства Касым-Жомарт Токаев и знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин.

После игры президент РК лично поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой.

 

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