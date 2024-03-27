Госинспекция труда будет передана в ведение профильного министерства

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Правительством принято решение о передаче инспекции труда от местных исполнительных органов в ведение центрального государственного органа. В связи с этим министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) подготовлен и размещен на портале «Открытые НПА» проект постановления правительства.

Проектом постановления предусматривается: создание отдельного комитета госинспекции труда при МТСЗН; переименование его в комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.

«В результате передачи инспекции труда из местных исполнительных органов в веление МТСЗН будет усилен государственный контроль за соблюдением трудового законодательства. Это, в свою очередь, будет способствовать обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов», - говорится в сообщении.

Подробнее с проектом постановления можно ознакомиться на портале «Открытые НПА» по этой ссылке.