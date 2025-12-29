Господдержка туризма станет адресной: Мажилис рассматривает новый законопроект

Мажилис,Туризм
216
Дана Аменова
специальный корреспондент

 Депутат Никита Шаталов считает, что данные меры являются частью системной модернизации, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилисмен Никита Шаталов рассказал, что во втором чтении рассматривается проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта». Главный смысл поправок – сделать государственную поддержку более адресной, понятной и результативной.

«В первую очередь это касается возмещения части затрат на туристскую инфраструктуру. Определение четких требований к таким объектам позволит обеспечить целевой и обоснованный характер возмещения, стимулировать создание и модернизацию визит-центров и мест размещения туристов, которые отвечают современным стандартам качества и доступности – в том числе в приоритетных туристских территориях. И, что важно, это минимизирует риски поддержки объектов, которые не дают нужного эффекта и не обеспечивают достижение целей государственной политики в сфере туризма», – отметил парламентарий.

По его мнению, далее законопроект закрепляет полномочия уполномоченного органа по установлению требований и к другим мерам поддержки:

первое – к туристскому продукту, где субсидируется стоимость авиабилета, включенного в турпродукт, при перевозке несовершеннолетних пассажиров внутри страны;

второе – к субсидированию затрат туроператоров по въездному туризму за каждого иностранного туриста, то есть поддержка будет ориентирована на реальный результат и эффект для экономики.

«Отдельно усиливается роль местных исполнительных органов: они смогут определять границы приоритетных туристских территорий и мониторить, чтобы объекты, созданные или модернизированные с господдержкой, сохранялись и использовались по назначению. Это вопрос ответственности на местах и защиты государственных вложений», – говорится в обращении.

Кроме того, вторая часть законопроекта – детский и массовый спорт. С учетом депутатских поправок вводится подушевое нормативное финансирование детско-юношеских спортивных школ и цифровая платформа Е-Спорт. Это позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тысяч тенге в год (при текущем среднем уровне около 233 тысяч тенге) и повысить оплату труда тренеров за счет доплат за квалификацию.

Платформа Е-Спорт обеспечит учет, управление и аналитику в отрасли, а также обмен данными с другими системами.

Также он отметил, что законопроект тщательно отработан: поступило 110 поправок, они рассмотрены на 19 заседаниях, итоговая сравнительная таблица включает 75 позиций.

Депутат считает, что предлагаемые изменения делают поддержку туризма более качественной и контролируемой, а детский спорт – более устойчивым по финансированию и управлению. Резюмируя, он просил поддержать законопроект во втором чтении и направить его на рассмотрение Сената.

 

#мажилис #туризм #господдержка #законопроект #Шаталов

Популярное

Все
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Мощный шторм обрушился на Финляндию
Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного туриста
Господдержка туризма станет адресной: Мажилис рассматривает новый законопроект
Утверждена Концепция развития АНК до 2030 года «Единство в многообразии»
Повышение пенсий и пособий: что предусмотрено бюджетом в 2026 году
Первый в мире конвертоплан совершил полет в Китае
В Минобороны подвели спортивные итоги
Казахстанская ученая доказала противодиабетические свойства цикория
Верховный Суд подвёл итоги за 2025 год
День армейской авиации отмечают сегодня в Казахстане
В Жамбылской области открыли мемориальную доску в честь 115-летия Бауыржана Момышулы
Антигололёд без соли: новые решения в РК
В Кокшетау строят современную больницу
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Набрал штрафов почти на миллион!
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного т…
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Фракция AMANAT в Мажилисе обсудила итоги года и приоритеты …
В Правительстве подвели итоги года в туризме и спорте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]