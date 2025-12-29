Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилисмен Никита Шаталов рассказал, что во втором чтении рассматривается проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта». Главный смысл поправок – сделать государственную поддержку более адресной, понятной и результативной.

«В первую очередь это касается возмещения части затрат на туристскую инфраструктуру. Определение четких требований к таким объектам позволит обеспечить целевой и обоснованный характер возмещения, стимулировать создание и модернизацию визит-центров и мест размещения туристов, которые отвечают современным стандартам качества и доступности – в том числе в приоритетных туристских территориях. И, что важно, это минимизирует риски поддержки объектов, которые не дают нужного эффекта и не обеспечивают достижение целей государственной политики в сфере туризма», – отметил парламентарий.

По его мнению, далее законопроект закрепляет полномочия уполномоченного органа по установлению требований и к другим мерам поддержки:

первое – к туристскому продукту, где субсидируется стоимость авиабилета, включенного в турпродукт, при перевозке несовершеннолетних пассажиров внутри страны;

второе – к субсидированию затрат туроператоров по въездному туризму за каждого иностранного туриста, то есть поддержка будет ориентирована на реальный результат и эффект для экономики.

«Отдельно усиливается роль местных исполнительных органов: они смогут определять границы приоритетных туристских территорий и мониторить, чтобы объекты, созданные или модернизированные с господдержкой, сохранялись и использовались по назначению. Это вопрос ответственности на местах и защиты государственных вложений», – говорится в обращении.

Кроме того, вторая часть законопроекта – детский и массовый спорт. С учетом депутатских поправок вводится подушевое нормативное финансирование детско-юношеских спортивных школ и цифровая платформа Е-Спорт. Это позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тысяч тенге в год (при текущем среднем уровне около 233 тысяч тенге) и повысить оплату труда тренеров за счет доплат за квалификацию.

Платформа Е-Спорт обеспечит учет, управление и аналитику в отрасли, а также обмен данными с другими системами.

Также он отметил, что законопроект тщательно отработан: поступило 110 поправок, они рассмотрены на 19 заседаниях, итоговая сравнительная таблица включает 75 позиций.

Депутат считает, что предлагаемые изменения делают поддержку туризма более качественной и контролируемой, а детский спорт – более устойчивым по финансированию и управлению. Резюмируя, он просил поддержать законопроект во втором чтении и направить его на рассмотрение Сената.