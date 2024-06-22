Госслужба на основе компетенций

Общество
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Асет Сыздыков

В Академии государственного управления при Президенте РК состоялась международная конференция «Обмен опытом в сфере развития человеческих ресурсов на современном этапе».

фото из архива "КП"

Открывая встречу, ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абіл отметил, что цель конференции – обмен опытом для развития культуры стратегического управления человеческим капиталом в системе государственного управления.

– При таком человекоцентричном подходе формируются единые стандарты и основные направления, предоставляющие государственным органам больше свободы в выстраивании процессов управления персоналом для достижения стратегических целей, – отметил ректор.

О значимости развития человечес­кого капитала рассказал председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбай. Он подчеркнул, что принципы меритократии здесь играют важную роль. Коснулся спикер и цифровой трансформации госслужбы.

– Мы запустили портал е-Qyzmet. В результате граждане страны, используя эту площадку, могут принимать участие в конкурсе на вакантную должность в госслужбе. И благодаря этой системе удалось уменьшить бумажный документооборот, устранить ненужные препятствия и коррупционные риски, – подчеркнул председатель агентства.

И добавил, что агентство открыло НR-институт, цель которого – оценка компетенций госслужащих для определения их квалификации и развития необходимых навыков.

Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов считает, что работа госслужащих должна основываться на принципах меритократии, то есть навыках и возможностях.

– Как нам развивать принципы меритократии, как понять, какой специалист подходит на ту или иную позицию. Я думаю, этого можно добиться через открытые конкурсы. Успешный пример – Президентский кадровый резерв. Чтобы улучшить профессиональное госуправление, необходимо развивать корпус А. Это руководящий состав страны. К примеру, в США меритократия является фундаментальным принципом не только при отборе кадров, но и при оценке, вознаграждении и продвижении госслужащего по службе, – отметил Алихан Байменов.

По его мнению, меритократия открывает двери для развития страны, включая соблюдение инклюзивности, гендерного баланса и справедливой социальной политики. Чтобы инструменты меритократии успешно заработали, по словам Алихана Байменова, важно развивать корпоративную культуру в стране.

Президент Корейского института государственного управления Санхан Чой рассказал о модели госслужбы в Южной Корее. Он сообщил, что институт сейчас разрабатывает систему искусственного интеллекта для развития системы госуправления. Участие в конференции Санхан Чой считает важным этапом для укрепления дружеских отношений между Казахстаном и Кореей.

На научном подходе в определении меритократии акцентировал внимание генеральный советник и менеджер по развитию ключевых навыков Федеральной государственной службы Бельгии Питер Ванденбруэн.

– Представьте, что вы сели в самолет, где вас обслуживает летчик, которого только вчера назначили по связи – он зять руководителя авиакомпании. Он не имеет компетенции пилота. Как вы себя будете чувствовать? Все мы хотим летать на самолете, пилот которого назначен благодаря своим компетенциям. Так и работает меритократия – система отбора людей на основе критериев, где учитываются их способности и заслуги, – сказал зарубежный гость.

По его словам, вся работа госслужбы должна основываться на доказательной базе, то есть на результате научных исследований.

#конференция #человеческие ресурсы #НR-институт

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