Госаудиторы проверили финотчет республиканского бюджета за год

На заседании ВАП рассмотрены итоги госаудита консолидированной финансовой отчетности республиканского бюджета (КФО РБ) за 2023 год, передает Kazpravda.kz на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам аудиторского мероприятия установлены финансовые нарушения на сумму 87,7 млрд тенге, неэффективное использование активов на 26,3 млн тенге, а также 25 процедурных нарушений и 17 системных недостатков.

При этом отчет за 2023 год не дает полного представления о финансовом положении и результатах финансовой деятельности государства на республиканском уровне.

Так, по итогам 2023 года чистые активы составили минус 4,2 трлн тенге.

В случае объективного отражения только трех вышеуказанных элементов чистые активы по состоянию на 1 января 2024 года имели бы не отрицательное (минус 4,2 трлн тенге), а положительное значение и оценочно составляли бы 12,7 трлн тенге.

Кроме того, в КФО РБ за 2023 год продолжают отражаться активы, не соответствующие критериям признания: налоговая задолженность налогоплательщиков, объявленных банкротами; задолженность, в отношении которой органами госдоходов приняты все меры принудительного взыскания; задолженность получателей государственных гарантий, не исполнивших свои обязательства в рамках договоров займа.

Результаты аудита показали, что множество пригодных к эксплуатации и используемых основных средств учитываются по нулевой стоимости, что не соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора (МСФООС). Так, в КФО РБ по нулевой стоимости отражаются: 105 участков автомобильных дорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии; порядка 14 тысяч зданий, используемых в деятельности государственных учреждений.

Принимая во внимание установленные нарушения и наличие системных недостатков, в соответствии со статьей 23 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле» в отношении КФО РБ за 2023 год Высшей аудиторской палатой выражено мнение с оговоркой.

По итогам заседания ВАП рекомендованы изменения в действующие нормативные правовые акты, направленные на обеспечение более достоверного представления отдельных категорий активов и обязательств в соответствии с МСФООС.

В целом за 5-летний период с момента представления первой КФО РБ к аудиту наблюдается существенное улучшение ее качества и достоверности. Всего с учетом рекомендаций ВАП за все годы Министерством финансов обеспечено признание и достоверное отражение активов на сумму 5,7 трлн тенге, обязательств – на 297 млрд тенге.