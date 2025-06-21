В условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе неэффективно использовались земельные ресурсы, передает Kazpravda.kz

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Несмотря на имеющиеся полномочия местный акимат не принимал мер по возврату земель, срок временного землепользования которых давно истёк.

Как выяснили прокуроры возврату подлежало 14 таких земельных участков общей площадью 1 655 гектаров.

По акту надзора все участки, общей кадастровой стоимостью 100 миллионов тенге, возвращены в государственный земельный фонд.