Государству возвращена земля на 100 млн тенге в области Жетісу
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В условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе неэффективно использовались земельные ресурсы, передает Kazpravda.kz
Несмотря на имеющиеся полномочия местный акимат не принимал мер по возврату земель, срок временного землепользования которых давно истёк.
Как выяснили прокуроры возврату подлежало 14 таких земельных участков общей площадью 1 655 гектаров.
По акту надзора все участки, общей кадастровой стоимостью 100 миллионов тенге, возвращены в государственный земельный фонд.