Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау

Общество
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Юлия Пулина

С начала 2024 года прокуратура региона опротестовала 12 лотов. К дисциплинарной ответственности привлечены девять должностных лиц, к админис­тративной – 17, сообщает ведомство.

В результате аналитической проверки сайта госзакупок прокуроры выявили ряд нарушений. Среди них – отсутствие соответствующих экспертиз при объявлении конкурсов местными исполнительными органами. В некоторых лотах отсутствовала проектно-сметная документация и неправомерно предусматривались требования, ухудшаю­щие положение потенциальных поставщиков.

Так, отделом экономики и финансов Жезказгана объявлены государственные закупки по содержанию автомобильных дорог на 1,9 млрд тенге. При этом в конкурсной документации заказчиком необоснованно предъявлены непредусмотренные законом квалификационные требования (в части соблюдения законодательства, не относящегося к предмету госзакупок). К тому же в нарушение требований бюджетного законодательства заказчик планировал заключить договор на содержание городских автодорог сроком на три года. Однако такие работы не входят в перечень договоров, срок которых может превышать текущий финансовый год.

Другой пример: областным Центром психического здоровья управления здравоохранения при закупках услуг по обеспечению питанием пациентов излишне выделены 17,2 млн тенге.

Ранее Высшая аудиторская палата Республики Казахстан сообщала о выявленных финансовых нарушениях по итогам госаудита в области Улытау на сумму 4,1 млрд тенге. Итоги аудита показали такие системные недостатки в работе местных исполнительных органов, как неэффективное планирование бюджетных средств на 1,7 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов на 7,8 млрд тенге, потери и упущенная выгода на 22,8 млрд тенге. Всего 12 системных недостатков и 203 нарушения процедурного характера.

#проверка #прокуратура #госзакупки #область Улытау

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