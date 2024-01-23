Границы Мангистауской области расширят в связи с созданием резервата для тюленей

Общество
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На внеочередной сессии областного маслихата рассмотрен вопрос об изменении административной границы Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото: акимат Мангистауской области

«Предполагается осуществить присвоение 12 миль акватории в Каспийском море. Передача этой территории требуется для обеспечения исполнения поручений Главы государства по созданию природного резервата для каспийских тюленей», - сказал и.о. руководителя управления земельных отношений Мангистауской области Батырбек Тажимуханов.

Природный резерват будет располагаться на территории между границей Мангистауской области и 12-мильным поясом в Каспийском море. Общая площадь присваиваемой территории на Каспийском море составляет 1 млн. 487,4 тысяч га.

«Маслихат утвердил решение по границам. После разработки схематической карты природного резервата с указанием данных, в соответствии с Законом РК «Об административно-территориальном устройстве» и предварительного рассмотрения специалистами министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, карта направится на согласование в правительство», - объяснил процедуру Батырбек Тажимуханов.

Эта мера обеспечит сохранение популяций тюленей, а также способствует развитию туризма на побережье Каспийского моря.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что создание резервата на Каспийском море - один из способов сохранить популяцию тюленей. Это будет специальная заповедная зона под особой охраной.

«Каждый год отмечается уменьшение численности бельков. Каспийский тюлень внесен в Красную книгу Казахстана, и их популяция уменьшается из года в год. Специалисты выражают серьезные опасения относительно текущей ситуации, что создает угрозу их исчезновения. Мы рассматриваем возможность создания резервата в Каспийском море в сотрудничестве с министерством экологии и другими центральными государственными органами в пределах наших компетенций», - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2021 года предложил создать на севере Каспийского моря резерваты для сохранения популяции каспийского тюленя. Как отметил тогда глава государства, «вопрос снижения популяции каспийского тюленя стоит остро, и нужно предпринять меры по сохранению этого уникального животного, защите их территории обитания и размножения».

#Мангистау #границы #тюлени

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