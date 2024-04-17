Граждане Казахстана задержаны при сбыте крупной партии опия

Криминал
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Во время обыска обнаружена подпольная лаборатория по культивированию конопли, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Департаментом КНБ по Кызылординской области и городу Байконыр при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков.

«В Кызылорде при попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны пятеро граждан Казахстана. Кроме этого, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли», - сообщает КНБ.

С санкции суда задержанные взяты под стражу.

Расследуется.

#наркотики #Кызылординская область #конопля #КНБ РК #опий

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