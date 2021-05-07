Гражданка Казахстана погибла в Тбилиси: полиция Грузии возбудила уголовное дело

Гражданка Казахстана погибла в Грузии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
"По информации правоохранительных органов Грузии, предоставленной нашему Посольству, 5 мая под окнами одного из домов в Тбилиси было обнаружено тело гражданки Казахстана", - говорится в информации внешнеполитического ведомства.
По предварительным данным, девушка упала с 9-го этажа и скончалась. Грузинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства.
Подозреваемый задержан. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
"Консул Посольства Казахстана в Грузии поддерживает постоянный контакт с семьёй погибшей. Данное дело взято на особый контроль Посольства. Министерство иностранных дел Казахстана оказывает всё возможное содействие в организации доставки тела гражданки РК на родину", - добавили в МИДе.
"По информации правоохранительных органов Грузии, предоставленной нашему Посольству, 5 мая под окнами одного из домов в Тбилиси было обнаружено тело гражданки Казахстана", - говорится в информации внешнеполитического ведомства.
По предварительным данным, девушка упала с 9-го этажа и скончалась. Грузинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства.
Подозреваемый задержан. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
"Консул Посольства Казахстана в Грузии поддерживает постоянный контакт с семьёй погибшей. Данное дело взято на особый контроль Посольства. Министерство иностранных дел Казахстана оказывает всё возможное содействие в организации доставки тела гражданки РК на родину", - добавили в МИДе.