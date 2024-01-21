Гражданка Узбекистана погибла в ДТП в Атырауской области

Авария произошла накануне на трассе республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань, сообщает AtyrauPress.

«20 января около 16:30 на 659 км автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань гражданин Республики Узбекистан, управляя автомобилем марки Chevrolet Cobalt, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем марки Mercedes Benz Actros. В результате погибла пассажирка автомобиля Chevrolet Cobalt - гражданка Республики Узбекистан», - говорится в сообщении ДП области.