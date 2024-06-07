Грозит ли нам парад планет?

Этот парад начался 3 июня и продолжался вплоть до 6-го, так как с точки зрения землян планеты перемещаются в пространстве с определенной скоростью, и их выстраивание на небосводе, пусть и с небольшим смещением, продолжается некоторое время.

Так что же такое парад планет? Мы попросили рассказать об этом руководителя лаборатории физики Луны и планет Астро­физического института им. В. Фесенкова, доктора физико-математических наук, профессора Виктора Тейфеля.

Заокеанская выдумка

– Само понятие «парад планет» появилось в 1981 году в США после выхода в свет книги двух американских авторов, которая называлась «Эффект Юпитера», где говорилось, что в 1982 году произойдет грандиозный парад планет, во время которого все планеты нашей Солнечной системы выстроятся в одну линию.

В действительности же никакого парада планеты не устраивали, их расположение на орбитах, как нетрудно было вычислить, вовсе не совпадало с радиальным – они распределялись в пределах угла более 60 градусов. Но даже если предположить, что планеты выстроились бы во фрунт, то и тогда Земля этого бы не почувствовала. Ведь расстояния между планетами слишком велики, чтобы это могло вызвать на Земле заметные явления, сравнимые с известными нам лунно-солнечными приливами.

фото из архива Виктора Тейфеля

А главное – в этой книге утверждалось, что парад планет приведет к катастрофическим последствиям на Земле – землетрясениям, ураганам, тайфунам и другим катаклизмам, но оснований для этого прак­тически никаких не было. А то, что расположение планет может влиять на земные процессы и даже на судьбы людей, – это лишь утверж­дение астрологов.

Поэтому, конечно, никаких катаклизмов на нашей планете, сверх обычно происходящих явлений, в 1982 году не произошло. То есть это был сплошной вымысел.

– Но ведь что-то все-таки явилось почвой для такого утверждения?

– Дело в том, что действительно бывает, что на небе видны сразу несколько планет, но это достаточно частое явление, при котором никаких катаклизмов на Земле не происходит. Нам хватает тех климатических изменений, которые связаны не с положением планет, а другими явлениями, например, происходящими на Солнце, либо циклическими вековыми изменениями, которые происходят на нашей планете в процессе ее исторического развития.

Сила притяжения

– Можно это сравнить с влия­нием Луны на Землю?

– Действительно, кроме Солн­ца, единственное небесное тело, которое может оказывать заметное влияние на земные процессы, – это Луна. Она удалена от Земли в среднем на 384 тысячи километров, поэтому притяжение, которое она оказывает на обращенную к ней сторону Земли, немножко отличается от того, которое приходится на противоположную сторону нашей планеты. В результате Земля как бы слегка «растягивается», и образуется приливная волна, наиболее заметная в океанских приливах и отливах.

В очень слабом виде это явление проявляется также в земной коре, не говоря уже о том, что и земная атмосфера подчиняется неким приливным воздействиям.

Кстати сказать, и притяжение со стороны Солнца, хотя оно гораздо дальше от Земли, оказывает некое приливное воздействие как добавочное к лунному, особенно в те периоды, когда Луна и Солнце находятся в противоположных друг от друга сторонах относительно Земли, или когда Луна и Солнце находятся с одной стороны – тогда эти приливные воздействия как бы слегка накладываются друг на друга.

– А то, что Солнце сейчас в активной фазе, это как-то сказывается на «параде планет»?

– Сейчас мы, действительно, наблюдаем максимум солнечной активности, но к положению планет это никакого отношения не имеет. Это совершенно независимые друг от друга явления. Для Земли это влияние выражается в воздействии потоков заряженных частиц, летящих от Солнца. Интенсивность этих потоков во время мощных вспышек на Солнце, конечно, достаточно велика и распространяется на большие расстояния. Эти потоки могут пролетать как далеко от Земли, так и вблизи, действуя на ее магнитное поле и атмосферу, тогда возникают некоторые возмущения, которые мы называем магнитными бурями.

А видимые проявления этих магнитных бурь состоят в том, что в верхних слоях земной атмосферы атомы начинают светиться под воздействием потока заряженных частиц и образуется то, что мы называем полярными сияниями.

Надо сказать, что в этом году, когда были мощные вспышки на Солнце, полярные сияния наблюдались не только в приполярных зонах, но и значительно южнее.

– Говорят, их наблюдали даже на севере Казахстана...

– Вы правы, в связи с этим я могу вспомнить 1987 год, когда тоже был максимум солнечной активности, и сияние в виде крас­новатого свечения наблюдалось даже в Алматы. Я тогда обратился через «Казахстанскую правду» к жителям республики с просьбой сообщить, где наблюдались северные сияния, и получил ряд писем с описанием и рисунками этих явлений, которые были в северных регионах. Причем, кроме красноватого, было видно зеленоватое свечение, более того, в северной части неба появлялись как бы вертикальные световые столбы.

– Полярное сияние – это уже привычное для землян атмосферное явление...

– Да, оно постоянно наблюдается в приполярных районах, отличаясь лишь интенсивностью, потому что даже слабые потоки заряженных частиц концентрируются вблизи магнитных полюсов, вызывая свечение атмосферы.

Почему парад не состоялся

– Но давайте вернемся к параду планет. Вы говорили, что планеты в одну линейку никогда не выстраиваются. Почему?

– В принципе, если провести воображаемую линию от Солн­ца до Земли и дальше, чтобы планеты выстроились вдоль этой линии, – тогда это действительно был бы парад планет, но вероятность такого их расположения ничтожна мала, потому что каж­дая планета имеет свой период обращения вокруг Солнца. И эти периоды не синхронны друг к другу. Например, Марс обращается вокруг Солнца лишь чуть меньше, чем точных два земных года.

Эти различия в периодах обращения уже сами по себе не дают возможности всем планетам четко выстроиться в одну линию. Просто иногда мы видим на небе одновременно несколько планет, которые отделены друг от друга заметными расстояниями.

Если бы все они слились в одну точку, хотя бы пять-шесть планет, тогда можно было бы сказать, что эти небесные тела находятся на одном радиусе от Солнца. Но такого мы не наблюдаем. Бывает, что две планеты приближаются друг к другу, но и тогда они находятся на достаточно большом угловом расстоянии.

– Поэтому сам термин «парад планет» – весьма условное название?

– Да, мы видим их на небе одновременно, потому что планеты располагаются вдоль эклиптики, которая является проекцией плоскости земной орбиты на небес­ную сферу. А так как плоскости планетных орбит почти совпадают с земной, вот они и кажутся нам как бы на одной линии, но на самом деле они в удалении друг от друга.

Кстати, нынешний парад планет был не таким уж впечатляющим, потому что он происходил перед восходом солнца. Только Сатурн, как яркая планета, был виден на сумеречном небе, а все остальные терялись в лучах восходящего солнца.

– Поэтому в страшилки, которыми полон Интернет, лучше не верить...

– Конечно, это желтая пресса, и доверять таким утверждениям нельзя. Взять те же метеорные потоки, из которых тоже часто делают сенсацию, утверждая, что землянам это тоже грозит различными бедами. Это все глупости, ведь метеоры – это крохотные частицы твердого вещества, движущиеся в космическом пространстве. Когда они врезаются в земную атмосферу, то на высокой скорости просто сгорают или испаряются, и только отдельные, более крупные частицы, размером, скажем, с горошину или кулак, могут создавать видимость огненного шара или очень яркого метеора, их называют болидами. А метеориты – это то, что уже достигает поверхности земли, пройдя через атмосферу.

Вспомнить хотя бы знаменитый, достаточно крупный челябинский метеорит, который при падении создал большую ударную волну, что даже привело к разрушениям. Но такое бывает довольно редко – как правило, более или менее крупные метео­риты попадают в океаны или моря, где они и пропадают.

Небесные гости

– Виктор Германович, много ли мелких метеоритов долетает до Земли?

– Вообще на Землю ежедневно выпадают многие тонны метеорного вещества, в основном это остатки от метеоров, которые сгорают в атмосфере.

– А у нас в Казахстане были зарегистрированы случаи падения метеоритов?

– Да, у нас тоже находили метеориты. Скажем, в 1962 году в Павлодарской области был найден довольно крупный метеорит. Также в 60-е годы был зафиксирован пролет крупного болида, на поиски которого выезжала экспедиция нашего института, но, правда, ничего не нашли. Ведь Казахстан – это огромная территория, во многом не заселенная, поэтому вполне возможно, что были случаи падения метеоритов, о которых астрономы просто не знали.

– Как Вы считаете, насколько велика реальность столкновения Земли с различного рода космическими телами?

– Реальная опасность может исходить со стороны астероидов, чьи размеры достигают сотен метров, а иногда и нескольких километров. Если такое тело войдет в земную атмосферу со скоростью в 60 км⁄с, произойдет взрыв мощностью во много килотонн, а, возможно, и мегатонн.

Сейчас известны не менее двух тысяч астероидов, пересекающих орбиту Земли. И над этим действительно необходимо задуматься. Не случайно вопрос, как предотвратить возможное столкновение, обсуждается на мировом уровне. Созданы специальные обсерватории, которые ведут постоянные наблюдения за опасно сближающимися с Землей объектами, их стараются обнаружить как можно раньше и на возможно более далеком расстоянии от нашей планеты. Если такой астероид угрожает человечеству, нужно принимать меры.

– Какие, например?

– Ученые разных стран предлагают разные способы. Например, послать навстречу космическому объекту ракету с ядерным зарядом, чтобы его раздробить или чуть-чуть сдвинуть траекторию. Были и такие идеи – покрасить астероид в белый или черный цвет, тогда давление световых лучей может слегка повлиять на его траекторию. Вопрос в том, как и когда эти методы можно реализовать.

Единственное, что научились делать ученые, – обнаруживать потенциально опасные астерои­ды на большом расстоянии за 20–30 лет до их приближения к планете. Реальные же средства противоастериодной защиты пока только разрабатываются.

– Но если астероид все-таки упадет, это может закончиться вселенской катастрофой?

– Последствия такого падения будут зависеть от величины астероида. Скажем, столкновение с астероидом в десятки метров нанесет серьезный ущерб лишь той местности, куда он упадет.

Кстати, знаменитый Тунгусский метеорит, который упал в уссурийской тайге в 1908 году, вызвал гигантский взрыв, сравнимый по мощности с ядерным. Есть предположение, что это было ядро кометы, которое просто испарилось в результате взрыва, поскольку ядра комет состоят в основном изо льда.

Кроме того, известен Сихотэ-Алинский метеорит, упавший на Дальнем Востоке в 1947 году. Общий вес всех его осколков оценивался в 60–100 тонн, поэтому он вошел в десятку крупнейших метео­ритов мира, упавших на Землю. Мало кто знает, что экспедицию по обследованию территории его падения возглавлял академик Василий Григорьевич Фесенков, имя которого сейчас носит наш Астрофизический институт.

Особую трудность для наблюдения представляют космические тела, которые приближаются к Земле со стороны Солнца, как, например, тот же челябинский метеорит, ведь Солнце ослепляет, делая невидимым для земных наблюдателей летящий к нам объект.

– И как тогда его обнаружить?

– Одно из предложений – установить космический зонд между Венерой и Землей, чтобы видеть такие объекты.

В общем, проектов по защите Земли много, важно успеть вовремя их реализовать. Во всяком случае, даже такие, по астрономическим меркам не слишком выдающиеся, события, как челябинский метеорит и близкий пролет астероида, показали, насколько важны астрономические наблюдения и насколько необходимо всем странам уделить больше внимания развитию и оснащению астрономических обсерваторий.

Астрономия давно уже относится не только к области фундаментальных наук, не слишком-то уважаемых чиновниками, во многом она давно уже и прикладная наука, обеспечивающая чисто практические нужды человечества и способная уберечь его от различного рода космических катаклизмов.

Безусловно, окружающий нас мир не вечен. Во Вселенной происходят процессы рождения, эволюции, умирания планет, звезд, целых звездных систем. Но все это крайне медленные процессы, занимающие миллионы, а то и миллиарды лет. Так что беспокоиться, скажем, о том, что наше Солнце погаснет или взорвется через несколько лет, не стоит.

Что же касается различного рода предсказаний, то такие «страшилки», увы, периодически появляются в СМИ, иногда со ссылками на неких мифических профессоров. Верить в это, конечно же, глупо. Как специалист утверждаю: ни солнечные, ни лунные затмения, ни появления комет, ни другие небесные события не надо воспринимать со страхом. Просто любуйтесь ими, если повезет стать свидетелем их появления.