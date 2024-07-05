Град и ветер обещают синоптики на выходных

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеорологов, в выходные дни на большей части территории Казахстана ожидается летняя дождливая погода, которая будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и очаговым градом. Причиной непогоды будет ложбина циклона, которая тянется из районов Новосибирска, вызывая сильные дожди на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны.

Дневная температура на севере, востоке и в центре республики прогнозируется в пределах +20+28°С, на юго-востоке +25+33°С, но на западе и юге страны сохраняется сильная жара +33+40°С.