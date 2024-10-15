Группы вымогателей задержаны в Шымкенте

С начала года в Шымкенте задержано более 10 групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

8 октября задержана молодежная группировка, которые оказывала криминальное покровительство увеселительным заведениям. Получены сведения об их причастности к вымогательствам, хулиганствам и незаконному хранению оружия.

11 октября задержаны участники другой преступной группы, причастные к вымогательствам у предпринимателей Шымкента. За свое криминальное покровительство они вымогали до трех миллионов тенге. В противном случае оказывали на них физическое и моральное давление.

Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.