Группы вымогателей задержаны в Шымкенте

С начала года в Шымкенте задержано более 10 групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
8 октября задержана молодежная группировка, которые оказывала криминальное покровительство увеселительным заведениям. Получены сведения об их причастности к вымогательствам, хулиганствам и незаконному хранению оружия.
11 октября задержаны участники другой преступной группы, причастные к вымогательствам у предпринимателей Шымкента. За свое криминальное покровительство они вымогали до трех миллионов тенге. В противном случае оказывали на них физическое и моральное давление.
Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.
«Необходимо отметить, что с начала года в ходе пресечения деятельности криминальных групп в городе Шымкенте изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе один автомат Калашникова, 15 обрезов, 11 пистолетов, два винчестера и более одной тысячи боеприпасов. Работа по обеспечению принципа «закон и порядок» в регионах находится на особом контроле» , – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.