Грузовик насмерть сбил 13-летнего самокатчика в Алматы

В Алматы 4 октября водитель грузовика насмерть сбил подростка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, в 15:55 водитель грузовой автомашины А. 1978 года рождения, следуя по улице Тимирязева в восточном направлении, при повороте направо наехал на Ж. 2010 года рождения, который следовал на электрическом самокате на восток. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

Факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.