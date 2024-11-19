Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 75-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Самарское произошло происшествие с участием грузового автомобиля марки VOLVO, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В результате взрыва вещества, перевозимого грузовиком для проведения горных работ в Самарском районе области, погибли водитель и пассажир транспортного средства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося.

Расследование взято на контроль руководством Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.