Из 19 инвестиционных проектов, осуществляе­мых в Шортандинском районе, самый крупный связан с созданием частного лесного питомника с говорящим названием ТОО «Қазақстан орманы».

Проект стоимостью 6 млрд тенге уже сегодня показывает серьезную динамику: на площади 485 гектаров разворачивается долгосрочное строительство, подразумевающее в том числе создание тепличного хозяйства. Сейчас в лесном питомнике трудятся 35 сельских жителей. К 2027 году, ко времени завершения срока реализации, здесь планируется трудоустроить до 150 сельчан.

Учредитель предприя­тия – группа компаний «ҚазМұнайХим», производящая горюче-смазочные материа­лы. Они решили осуществить этот проект, движимые экологической ответственностью. Их подход – возмещение издержек, причиненных природе выбросами в атмосферу СО2, путем масштабной посадки деревьев по всей республике.

Как отмечает директор предприятия Куат Ергалиев, ТОО «Қазақстан орманы» – на сегодня самый крупный частный лесной питомник в Казахстане, в развитие которого уже вложено 1,2 млрд тенге.

Производственная база предприятия расположена в нескольких километрах от села Шортанды. За два предыдущих сезона в питомнике проведена колоссальная работа. И хотя основную часть территории освоить еще предстоит, но уже сегодня на ухоженных участках растут и шумят на ветру 2,5 млн саженцев и сеянцев нескольких пород деревьев.

Крепнут здесь деревца клена, ясеня, тополя пирамидального, липы, ивы, вяза, а также саженцы кизильника и спиреи. Причем семена некоторых деревьев работники питомника собирали сами, строго соблюдая сроки сбора. Семена кизильника, который еще называют живой изгородью, приобрели в России. Сеянцы хорошо прижились в питомнике.

Куат Ергалиев готов, кажется, часами рассказывать о каждом растущем здесь растении. Кизильник, по его словам, хорошо переносящий условия города – выхлопные газы, промышленную пыль, востребован коммунальщиками. Листья растения покрыты плотной восковой пленкой, поэтому отлично удерживают пыль, сажу и токсичные соединения. Кизильник способен удерживать из воздуха до 70% вредных частиц, эффективно очищая городскую среду.

К слову, в питомнике уже начали продавать первые партии саженцев – тот же кизильник, пирамидальный тополь.

В тестовом режиме в лесопитомнике начали разводить саженцы яблони, пробуя укоренить их черенкованием. На опытных участках высадили и шесть видов декоративных кустарников. Среди них уже зарекомендовала себя гортензия – красивое растение, цветущее с июня по сентябрь.

Особое внимание уделяют здесь адаптации растений к местной почве и климату. Агроном питомника Ерназар Серикпаев отмечает, что работу они начинают с подготовки земли.

– Почвы здесь каштановые, мелкозем, земля не очень плодородная, поэтому ее подготовка занимает много времени. Выбирая те или иные виды саженцев и семян, руководствуемся главным правилом: они должны хорошо адаптироваться к местным почвенно-климатическим условиям. Поэтому в питомнике каких-то экзотических видов деревьев, скорее всего, не будет. Пробовали, к примеру, выращивать декоративную павлонию, но она не принялась. Саксаул посадили – вымерз. Поэтому будем больше ориентироваться на устойчивые виды, пригодные для северных и центральных регионов Казахстана, – говорит Ерназар Серикпаев.

Сегодняшние партнеры и клиенты компании – ТОО «Астана-Зеленстрой», строительные и благоустроительные компании, которые охотно приобретают кизильник и спирею. Оба кустарника высоко оцениваются не только за декоративность, но и за стойкость.

– Секрета в технологии их выращивания нет, – говорит агроном. – Высаживаем саженцы и семена в подготовленную почву, подключаем капельное орошение, даем время прорасти. Потом пересаживаем сеянцы с посевного отделения на другую площадку на определенном расстоянии друг от друга. Как только корневая система окрепнет, пересаживаем снова.

В питомнике проложена система капельного орошения, обеспечивающая равномерный полив. Обустроен накопительный бассейн объемом 12 тыс. кубометров воды. Как отмечает директор предприятия, вода в бассейне нагревается на солнце и насыщается кислородом, что способствует при поливе лучшему росту растений.

К слову, выделенный под питомник участок оказался с хорошим уровнем грунтовых вод. Поэтому здесь пробурили семь скважин, в трех из них вода оказалась пресной.

В ближайшей перспективе в планах у ТОО «Қазақстан орманы» осуществление еще одного проекта – строительство на двух гектарах земли блока из десяти теплиц. В них круглый год планируют выращивать помидоры, огурцы, редис, микрозелень. Причем, как поясняет Куат Ергалиев, продавать их будут по цене намного ниже той, что сегодня предлагается на рынке. Что ж, поживем, как говорится, увидим...

В ТОО завершают разработку проектно-сметной документации для нового инвестиционного проекта. Если все пойдет по плану, то в течение ближайших двух месяцев ПСД пройдет государственную экспертизу. После ее утверждения планируется привлечь дополнительное финансирование через СПК «Көкше» и в октябре текущего года начать реализацию.

Недавно на объекте побывал аким области Марат Ахметжанов. Глава региона выразил готовность оказать всестороннюю поддержку проекту, отметив его значимость для экономического развития области.