Гульжанар Шукеева возглавила управление общественного развития ЗКО

До нынешнего назначения она работала экспертом в ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана».

Фото пресс-службы акимата ЗКО

По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК распоряжением акима области на должность руководителя Управления общественного развития Западно-Казахстанской области назначена Шукеева Гульжанар Болатовна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Гульжанар Болатовна родилась в 1967 году в селе Таловка Жанибекского района Западно-Казахстанской области. В 1990 году окончила Казахский педагогический институт имени Абая по специальности «Химия и биология» и Казахстанско-Российский университет по специальности «Политология».

В разные годы работала главным специалистом Департамента внутренней политики города Алматы, а затем занимала должность начальника территориального управления того же департамента; руководителем отдела политического планирования и социальных технологий Департамента общественно-политической работы и связи с общественностью Министерства культуры и информации РК; консультантом в секретариате Ассамблеи администрации президента РК.

С 2010 по 2019 годы занимала должность руководителя Управления внутренней политики Акмолинской области.

В последние годы работала лектором-преподавателем в филиале Академии государственного управления при президенте РК по ЗКО.

До нынешнего назначения работала экспертом в ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана».