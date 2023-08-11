Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других Общество 11 августа 2023 г. 1:00 0 Асель Муканова, Астана – Сегодня скандинавские палки стали трендом, но большинство ходит неправильно, люди считают, что достаточно взять палки и просто ходить, опираясь на них, отталкиваясь, волоча за собой. Но здесь очень важна техника, – начинает разговор наша героиня. фото Игоря Бургандинова – После 40 лет состояние нашего тела начинает ухудшаться, мышцы становятся вялыми, и в итоге к 60–70 годам организм дряхлеет. Если ходить с палочками регулярно и правильно, то запускаются 90% мышц, от кончиков пальцев рук и до ступней, что невероятно полезно. Мы встретились в Ботаническом саду Астаны рано утром. Гульзифа Абилева ходит здесь каждый день с шести утра. Поводом пропустить занятие могут стать только сильный мороз или ливень. Не успели мы поздороваться, как к моей собеседнице обратились прохожие: «А вы можете обучить скандинавской ходьбе?» Видимо, весь вид Гульзифы Кумаргазиевны говорит о том, что она – самый лучший инструктор, доказавший пользу ходьбы на себе. Еще бы: в свои 72 женщина выглядит великолепно! И что гораздо более важно, чувствует себя так же. А ведь семь лет назад ей диагностировали гипертонию, поставили на учет в поликлинике и прописали пожизненный прием лекарств. – Была прямо критическая ситуация, дочь очень боялась за меня, и я сделала вид, что принимаю все препараты. Но я не люблю таблетки. Лекарства одно лечат, другое калечат, – вспоминает женщина. – И стала искать альтернативу. Прочитала в Интернете, что скандинавская ходьба нормализует вес и давление, а именно это на тот момент мне и было нужно. Вес под 80 килограммов, живот лежал на коленях, лицо поплыло вниз. Я старалась даже не смотреть на себя в зеркало, так мне не нравилось мое отражение. И эта идея меня зацепила! В те годы скандинавская ходьба еще не была так развита в Астане. Но нашей героине удалось попасть в Евразийскую школу по скандинавской ходьбе, найти «своего» инструктора, которой она благодарна за постановку правильной техники. Для этого понадобился почти месячный курс. Пришлось научиться вставать в пять часов, но будущий инструктор быстро втянулась в этот режим и сейчас с удовольствием рассказывает об особой магии раннего утра. Вот уже четыре года Гульзифа Абилева – сертифицированный инструктор, обучает людей технике скандинавской ходьбы, проводит мастер-классы, участвует в марафонах. Несмотря на то что большую часть жизни она прожила без социальных сетей и вообще Интернета, сейчас женщина активно ведет свою страничку в Instagram (@gulzifa_kumargazi), находит новых последователей и друзей. – Да, в Интернете много обучающих роликов, но только инструктор поможет откорректировать движения. Основные моменты ученики осваивают за 3–4 занятия. После первого обычно говорят: «Мы и не думали, что все так сложно!» Я благодарю Вселенную за то, что ученики ко мне приходят осознанные. Все понимают, что в палках есть какой-то секрет, и за ним идут ко мне. А я с огромным удовольствием делюсь этим секретом, – с бессменной улыбкой говорит Гульзифа-ханум. Вообще, она всегда была активной и целеустремленной. В школе занималась конькобежным спортом, в институте – спортивным ориентированием. Но назвать себя спортивным человеком не могла. Однако начинать никогда не поздно, возраст не помеха. В Астане Гульзифа Абилева живет не так давно, приехала вслед за единственной дочерью из Восточного Казахстана. До пенсии работала в Доме художников Усть-Каменогорска, собирала материалы о местных мастерах, организовывала выставки. В 1980-х была председателем НПО «Женщина XXI века». А уже в столице активно занималась сферой ЖКХ. И сейчас состоит в правлении Ассоциации самоуправляемых кондоминиумов «Мой дом». Полгода как стала партнером международной компании по продвижению круизных путешествий в Казахстане. И ставит перед собой задачу увидеть мир своими глазами и помочь это сделать другим. – Дочь выросла, у меня трое внуков, у них все хорошо. Поэтому я могу спокойно заниматься своей жизнью, своим увлечением, которое мне очень нравится. Близкие дали мне свободу. Да и нам, взрослым, главное – помогать до определенного времени, а потом не мешать, отходить, потому что это совсем другое поколение. А вообще, мне нравится нынешняя молодежь, вам очень сложно, но и возможностей у вас больше, – признается моя собеседница. Прекрасно, когда у человека есть миссия, задача. Гульзифа-ханум просто хочет распространять полезные знания, которыми обладает, чтобы как можно больше здоровых людей было в нашем обществе. – Эти «волшебные» палочки собрали вокруг меня особое сообщество людей, близких по духу, увлеченных ЗОЖ и духовным развитием. И нам очень интересно вместе, мы ходим во всех парках города, выезжаем в Бурабай, в прошлом году съездили на Катон. Самой младшей моей ученице – 32 года, но старше меня никого нет, – смеется инструктор. К слову, два года подряд в столице функционировал проект «Доступный спорт», в рамках которого горожане могли заниматься у таких инструкторов, как Абилева, совершенно бесплатно. Само собой, пенсионерка распрощалась со всеми своими болезнями. Давление в норме безо всяких лекарств, вес соответствует росту. Самое главное – появился интерес к жизни. – Наш организм – цельная система, которую нужно содержать в порядке. При этом он очень мудрый, самый лучший доктор сидит у нас внутри. Мы даже не знаем всех возможностей нашего тела! – делится Гульзифа-ханум. – Для занятий скандинавской ходьбой не нужно ничего, кроме палок и освоения техники. В стопе более 70 тысяч нервных окончаний. И с каждым правильно сделанным шагом, когда ты встаешь на середину пятки, прокатываешься по внешнему краю стопы и отталкиваешься большим пальцем, стопа проминается и задействует весь организм! Пока этот вид спорта еще только в начале своего развития. Но это скоро изменится, считает инструктор, палки начинают завоевывать должное место. Что говорить, даже при мне на занятия к Абилевой записалась молодая семейная пара! Оно и понятно: скандинавские палки – это просто, доступно и очень эффективно. Прекрасная физическая форма и удивительная бодрость духа моей героини – наглядное тому подтверждение! #Спорт #досуг #физкультура #ходьба #скандинавские палочки