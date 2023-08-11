Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других

– После 40 лет состояние нашего тела начинает ухудшаться, мышцы становятся вялыми, и в итоге к 60–70 годам организм дряхлеет. Если ходить с палочками регулярно и правильно, то запускаются 90% мышц, от кончиков пальцев рук и до ступней, что невероятно полезно.

Мы встретились в Ботаничес­ком саду Астаны рано утром. Гульзифа Абилева ходит здесь каждый день с шести утра. Поводом пропустить занятие могут стать только сильный мороз или ливень.

Не успели мы поздороваться, как к моей собеседнице обратились прохожие: «А вы можете обучить скандинавской ходьбе?» Видимо, весь вид Гульзифы Кумаргазиевны говорит о том, что она – самый лучший инструктор, доказавший пользу ходьбы на себе.

Еще бы: в свои 72 женщина выглядит великолепно! И что гораз­до более важно, чувствует себя так же. А ведь семь лет назад ей диагностировали гипертонию, поставили на учет в поликлинике и прописали пожизненный прием лекарств.

– Была прямо критическая ситуация, дочь очень боялась за меня, и я сделала вид, что принимаю все препараты. Но я не люблю таблетки. Лекарства одно лечат, другое калечат, – вспоминает женщина. – И стала искать альтернативу. Прочитала в Интернете, что скандинавская ходьба нормализует вес и давление, а именно это на тот момент мне и было нужно. Вес под 80 килограммов, живот лежал на коленях, лицо поплыло вниз. Я старалась даже не смот­реть на себя в зеркало, так мне не нравилось мое отражение. И эта идея меня зацепила!

В те годы скандинавская ходьба еще не была так развита в Астане. Но нашей героине удалось попасть в Евразийскую школу по скандинавской ходьбе, найти «своего» инструктора, которой она благодарна за пос­тановку правильной техники. Для этого понадобился почти месячный курс. Пришлось научиться вставать в пять часов, но будущий инструктор быстро втянулась в этот режим и сейчас с удовольствием рассказывает об особой магии раннего утра.

Вот уже четыре года Гульзифа Абилева – сертифицированный инструктор, обучает людей технике скандинавской ходьбы, проводит мастер-классы, участ­вует в марафонах. Несмотря на то что большую часть жизни она прожила без социальных сетей и вообще Интернета, сейчас женщина активно ведет свою страничку в Instagram (@gulzifa_kumargazi), находит новых последователей и друзей.

– Да, в Интернете много обу­чающих роликов, но только инс­труктор поможет откорректировать движения. Основные моменты ученики осваивают за 3–4 занятия. После первого обыч­но говорят: «Мы и не думали, что все так сложно!» Я благодарю Вселенную за то, что ученики ко мне приходят осознанные. Все понимают, что в палках есть какой-то секрет, и за ним идут ко мне. А я с огромным удовольствием делюсь этим секретом, – с бессменной улыбкой говорит Гульзифа-ханум.

Вообще, она всегда была активной и целеустремленной. В школе занималась конькобежным спортом, в институте – спортивным ориентированием. Но назвать себя спортивным человеком не могла. Однако начинать никогда не поздно, возраст не помеха.

В Астане Гульзифа Абилева живет не так давно, приехала вслед за единственной до­черью из Восточного Казахстана. До пенсии работала в Доме художников Усть-Каменогорска, собирала материалы о местных мастерах, организовывала выс­тавки. В 1980-х была председателем НПО «Женщина XXI века».

А уже в столице активно занималась сферой ЖКХ. И сейчас состоит в правлении Ассоциации самоуправляемых кондоминиумов «Мой дом».

Полгода как стала партнером международной компании по продвижению круизных путешествий в Казахстане. И ставит перед собой задачу увидеть мир своими глазами и помочь это сделать другим.

– Дочь выросла, у меня трое внуков, у них все хорошо. Поэтому я могу спокойно заниматься своей жизнью, своим увлечением, которое мне очень нравится. Близкие дали мне свободу. Да и нам, взрослым, главное – помогать до определенного времени, а потом не мешать, отходить, потому что это совсем другое поколение. А вообще, мне нравится нынешняя молодежь, вам очень сложно, но и возможнос­тей у вас больше, – признается моя собеседница.

Прекрасно, когда у человека есть миссия, задача. Гульзифа-ханум просто хочет распространять полезные знания, которыми обладает, чтобы как можно больше здоровых людей было в нашем обществе.

– Эти «волшебные» палочки собрали вокруг меня особое сообщество людей, близких по духу, увлеченных ЗОЖ и духовным развитием. И нам очень интересно вместе, мы ходим во всех парках города, выезжаем в Бурабай, в прошлом году съез­дили на Катон. Самой младшей моей ученице – 32 года, но старше меня никого нет, – смеется инструктор.

К слову, два года подряд в столице функционировал проект «Доступный спорт», в рамках которого горожане могли заниматься у таких инструкторов, как Абилева, совершенно бесплатно.

Само собой, пенсионерка распрощалась со всеми своими болезнями. Давление в норме безо всяких лекарств, вес соответствует росту. Самое главное – поя­вился интерес к жизни.

– Наш организм – цельная сис­тема, которую нужно содержать в порядке. При этом он очень мудрый, самый лучший доктор сидит у нас внутри. Мы даже не знаем всех возможностей нашего тела! – делится Гульзифа-ханум. – Для занятий скандинавской ходьбой не нужно ничего, кроме палок и освоения техники. В стопе более 70 тысяч нервных окончаний. И с каждым правильно сделанным шагом, когда ты встаешь на середину пятки, прокатываешься по внешнему краю стопы и отталкиваешься большим пальцем, стопа проминается и задействует весь организм!

Пока этот вид спорта еще только в начале своего развития. Но это скоро изменится, считает инструктор, палки начинают завоевывать должное место.

Что говорить, даже при мне на занятия к Абилевой записа­лась молодая семейная пара! Оно и понятно: скандинавские палки – это просто, доступно и очень эффективно. Прекрас­ная физическая форма и удивительная бодрость духа моей героини – наглядное тому подтверждение!