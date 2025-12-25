В преддверии Нового года военнослужащие Национальной гвардии МВД РК подарили жителям и гостям столицы настоящий музыкальный сюрприз в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Неожиданно для посетителей ТРЦ гвардейцы в форме исполнили всеми любимые новогодние мелодии. В праздничном перформансе приняли участие мужской хор и образцово-показательный оркестр Национальной гвардии МВД РК. В зале прозвучали такие известные композиции, как Jingle Bells, Happy New Year на казахском языке, тепло встреченные зрителями.

Музыкальное выступление длилось всего несколько минут, однако этого оказалось достаточно, чтобы подарить людям искренние эмоции и ощущение праздника. Посетители торгового центра с удовольствием останавливались, снимали происходящее на телефоны и благодарили военнослужащих аплодисментами.

В напряжённом ритме городской жизни этот неожиданный концерт стал приятной паузой, позволившей отвлечься от повседневных забот и почувствовать приближение Нового года.

Военнослужащие признались, что для них было важно просто порадовать людей и на несколько минут создать ощущение праздника, которое рождается из искренних и тёплых эмоций.