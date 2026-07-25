Свыше ста уникальных экспонатов Сагадата Нурмагамбетова передали музею

Наследие

Среди них - государственные награды, документы, военная форма и именное оружие

Фото: пресс-служба МО

Фонд Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана пополнился более чем 100 уникальными реликвиями первого министра обороны страны, Героя Советского Союза и Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, передает Kazpravda.kz.

Среди переданных экспонатов  - государственные награды, личные документы, образцы военной формы, сувенирное и именное оружие, а также другие предметы, связанные с жизнью и военной службой легендарного полководца.

Реликвии музею передали дочь и внук Сагадата Нурмагамбетова - Айсулу и Саук Нурмагамбетовы. В церемонии приняли участие министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, руководство оборонного ведомства, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие и родственники генерала.

"Передача личных вещей первого министра обороны Казахстана Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова в фонд Военно-исторического музея – это важный шаг на пути сохранения военного наследия нашего народа. Для нас это не просто музейные экспонаты – это живая история становления Вооруженных сил независимого Казахстана, память о выдающемся полководце и государственном деятеле, который посвятил свою жизнь служению Родине", – отметил министр обороны.

По словам Айсулу Нурмагамбетовой, решение передать семейные реликвии музею было принято совместно с сыном.

"Мы с сыном приняли решение, что награды и личные вещи отца должны занять достойное место именно здесь, в музее. Мы хотим, чтобы они помогли молодым людям лучше понять дух той эпохи, узнать, каким человеком был Сагадат Кожахметович – беззаветно преданным своей стране и народу. Для нашей семьи эти реликвии – не только память о близком человеке, но и дань глубокого уважения ко всем ветеранам, прошедшим войну и самоотверженно трудившимся в тылу, всему старшему поколению", – подчеркнула Айсулу Сагадатовна.

В Минобороны напомнили, что в Военно-историческом музее уже действует постоянная экспозиция, посвященная Сагадату Нурмагамбетову. Теперь она пополнилась оригиналами государственных наград, личными документами, образцами военной формы и именным оружием. Особое место среди новых экспонатов занимает орден «Отан» - одна из высших государственных наград Республики Казахстан.

#музей #оборона #экспонаты

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