Благодаря господдержке

АО «КазАзот» – единственный в Казахстане производитель аммиака и аммиачной селитры, полностью удовлетворяющий потребности республики в азотных минеральных удобрениях. О нынешнем состоянии предприятия, ключевых проектах и перспективах рассказал генеральный директор компании Арман Маулешев.

По его словам, основанная в 2005 году на базе бывшего азотно-тукового завода (АТЗ) компания «КазАзот» сразу взяла курс на развитие химического производства, сделав акцент на выпуске минеральных удобрений.

В 2006 году, возобновив выпуск аммиачной селитры, на предприятии приступили к разработке проекта модернизации заводских мощностей, действовавших еще с советских времен. Успеху широкомасштабного обновления, по словам генерального директора АО «КазАзот», способствовало включение компании, начиная с 2011 года, в госпрограмму форсированного индустриально-инновационного развития республики (ГП ФИИР).

Компания стабильно поставляет азотные удобрения как на внутренний рынок, так и на экспорт, обеспечивая ими аграриев по конкурентным ценам. Доставка осуществляется по железной дороге, морским путем. В инфраструктуру предприятия входят специализированные склады хранения аммиака, азотной кислоты, реагентов и ГСМ, а также хранилище готовой продукции на 10 тыс. тонн. Кроме того, «КазАзот» располагает собственным парком из ста железнодорожных цистерн, обеспечивающих гибкую логистику.

Сырьевой основой для производства аммиака служит природный газ с месторождения Шагырлы-Шомышты. Предприятие частично получает энергоресурсы от соседнего ТОО «МАЭК-Казатомпром», однако основную часть – порядка 85% – компания генерирует на собственной газопоршневой электростанции (ГПЭС) мощностью 38,9 МВт, оснащенной современным оборудованием от финского бренда Wartsila.

Следует подчеркнуть, что строительство электростанции, как и освоение месторождения, профинансировано АО «Банк развития Казахстана». Такой подход обеспечивает стабильность произ­водственных процессов и независимость от внешних факторов.

Субсидированный поставщик

На сегодняшний день АО «КазАзот» ежегодно выпускает более 330 тыс. тонн аммиачной продукции, из них половина по госпрограмме развития агропромышленного комплекса на основе субсидирования отгружается отечественным потребителям.

Снижение себестоимости азотных туков сделало их конкурентоспособными и на мировом рынке. К примеру, аммиачная селитра из Актау находит сбыт в странах СНГ и Восточной Европы. Дальнейшая модернизация завода откроет возможность для наращивания ежегодной производительности до 400 тыс. тонн минеральных удобрений.

– Каждый этап модернизации – это не просто технические улучшения, а фактически новый шаг в сторону экономической устойчивости производства и экологической ответственности, – говорит глава компании.

В 2012 году на АО была проведена масштабная модернизация производств аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры. В 2017-м запущена уже упомянутая выше газопоршневая электростанция, а также установка по улавливанию аммиака, что значительно снизило объемы выбросов в атмосферу.

В 2019 году предприятие внедрило замкнутый водооборот и установило современные титановые теплообменники. А в 2022-м на заводе была заменена корзина синтеза аммиака на более произ­водительную модель от швейцарской компании Casale.

Но, пожалуй, одним из крупнейших и наиболее амбициозных проектов компании является строительство аммиачно-карбамидного комплекса KazAzot Prime в промышленной зоне Актау. Завершение объекта запланировано на 2028 год.

Производственная мощность нового комплекса впечатляет: 660 тыс. тонн аммиака в год, 577,5 тыс. тонн карбамида, 395 тыс. тонн азотной кислоты, 500 тыс. тонн аммиачной селитры. Общий прирост выпуска удобрений составит до миллиона тонн в год.

Комплекс обеспечит 700 постоянных рабочих мест. На период строительства тут будет задействовано свыше 1 500 сотрудников подрядных организаций. В работе над проектом участвуют такие ведущие мировые инжиниринговые компании, как KBR, TOYO, Espindesa. FEED-дизайн (Front-End Engineering Design) выполняет испанская компания Tecnicas Reunidas. Ведутся работы по подключению инженерных сетей, в том числе газопровода, линии электропередачи, водоснабжения. Продолжается строительство логистичес­кой инфраструктуры.

– KazAzot Prime – не просто завод, это долгосрочные инвестиции в устойчивое развитие всей отрасли. Комплекс поз­волит значительно нарастить экспорт, укрепить продовольственную безопас­ность, создать новые рабочие места, – отмечает Арман Маулешев.

География поставок и партнерства

Продукция АО «КазАзот» представлена как на внутреннем, так и на внешнем рынке. География поставок охватывает страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки и даже Южной Америки. Экспорт осуществляется через порты Актау и Курык по Транскаспийскому марш­руту, что делает логистику более гибкой и адаптированной к мировым рынкам.

На внутреннем рынке продукция Мангистауского химпрома поставляется крупным промышленным компаниям Казахстана – АО «Казатомпром», ТОО «Богатырь комир», Talas Investment и другим.

АО «КазАзот» последовательно внед­ряет экологически безопасные решения. На предприятии установлены современные системы автоматического мониторинга, позволяющие отслеживать уровень выбросов в режиме реального времени. Осуществляются регулярные замеры, действуют установки по улавливанию и переработке аммиака.

Компания строго соблюдает Закон РК «О гражданской защите» и применяет трехуровневый производственный контроль. Проводятся регулярные экс­пертизы, техническое освидетельст­вование оборудования и его модернизация. Отчеты о выполнении плана технического перевооружения направляются в уполномоченные органы на регулярной основе.

В «КазАзот» работают около 1 300 сот­рудников, включая работников на мес­торождении. Компания создает комфортные и безопасные условия труда, предоставляет широкий спектр социальных гарантий: корпоративное страхование, медицинское обслуживание, поддержку семей, организацию культурно-спортивных мероприятий.

– Мы уверены, что успех компании невозможен без вовлеченной, профессиональной команды. Поэтому планомерно работаем с молодыми специалистами, сотрудничаем с вузами, организуем стажировки и программы наставничест­ва, – подчеркивает Арман Маулешев.

Уверенный взгляд вперед

В своей долгосрочной стратегии химическое предприятие делает ставку на расширение мощностей, технологические инновации и устойчивость. В центре внимания, как уже было сказано, находится реализация проекта KazAzot Prime, модернизация оборудования, снижение экологической нагрузки, расширение рынков сбыта.

– Мы нацелены на то, чтобы не просто сохранить, но и укрепить лидерские позиции в отрасли. У нас есть все –

команда, опыт, технологии и четкое понимание того, куда двигаться дальше, – резюмировал генеральный директор компании.

АО «КазАзот» – пример того, как промышленное предприятие может сочетать экономическую эффективность с социальной и экологической ответственностью. Идущие сегодня процессы трансформации открывают перед компанией новые горизонты и подтверждают: будущее – за устойчивым, инновационным и ориентированным на человека бизнесом.