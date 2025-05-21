Редкий вид медведя, который занесен в Красную книгу Казахстана, был заснят на территории парка в конце апреля, передает Kazpravda.kz

Кадр из видео

Как отмечают в Минэкологии, в последние годы численность медведей на территории национального парка стабильно растет.

Однако стоит учитывать, что этот вид относится к категории хищных животных. В связи с этим сотрудники национального парка предупреждают посетителей о необходимости соблюдать меры безопасности при встрече с медведями и избегать любых действий, которые могут беспокоить животное.