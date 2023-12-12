Хлопок газа и пожар произошли на стройке в Кызылорде: есть пострадавшие

8 человек спасли при пожаре в строящемся доме в Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС области

Фото: пресс-служба ДЧС Кызылординской области

Сегодня в 11:30 на 2-м этаже строящегося 7-этажного ЖК «Мерей» по улице Желтоксан в Кызылорде из-за хлопка газовоздушной смеси (50-литровый газбаллон) калорифера загорелись пластиковые окна, 22 газовых обогревателя и электропровода на площади 48 квадратных метров без разрушения.

Сотрудники ДЧС Кызылординской области с помощью автолестницы спасли 8 человек.

Пожар локализован в 12:00 и потушен уже через 8 минут.

В результате происшествия с ожогами 18% поверхности лица и рук в больницу попали мужчины 1969 и 1970 годов рождения. Их состояние средней степени тяжести.

После осмотра врачи отпустили 53-летнего мужчину домой.