Шахматы — не то, что обычно ассоциируется с Казахстаном, но в последние годы казахстанские шахматистки одерживают все больше побед на международных турнирах — и приносят стране больше титулов, чем их коллеги-мужчины, передает Kazpravda.kz по ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Michal Walusza/FIDE

«У меня нет мечты, есть только цель — стать чемпионкой мира».

Бибисаре Асаубаевой 21 год, и если у нее и были какие-то сомнения в собственных силах, в разговоре с корреспондентом Би-би-си перед сентябрьским турниром «Большой швейцарки» ФИДЕ она их не показывала.

Бибисара высокая, у нее длинные темные волосы и серьезное выражение лица. Она одна из четырех казахских шахматисток на «швейцарке» — страну на этом престижном турнире в этом году представляют только женщины.

Но только у Асаубаевой — капитана женской сборной — есть реальный шанс попасть на чемпионат мира по классическим шахматам, и для этого ей нужно взять здесь, в Самарканде, золото или серебро.

Решающим становится девятый раунд: напротив Бибисары в ярко красном пиджаке — лидер турнира, россиянка украинского происхождения Екатерина Лагно, в 12 лет ставшая самым молодым гроссмейстером среди женщин в мире.

Асаубаева получила своего «женского» гроссмейстера в 15 лет, а в минувшем июле она стала второй женщиной из Казахстана, заработавшей звание международного гроссмейстера — наивысшего ранга в шахматах.

«С детства, по словам родителей, я была довольно смышленым ребенком. Мне нравилось собирать конструктор, учить стихи, читать книжки. В три года я хорошо играла в карты в дурака, обыгрывала всех дома. И в четыре родители решили, что нужно аккуратно меня переквалифицировать, и я начала играть в шахматы. Меня научил дедушка», — рассказывает Би-би-си Бибисара.

Она родилась в Таразе — городе на юге Казахстана с населением в несколько сотен тысяч человек, там же начала ходить в шахматный клуб. Переехав с семьей в Астану, девочка начала заниматься шахматами на профессиональном уровне, по восемь часов в день. Уроки брала онлайн у гроссмейстера из России.

«Одной из самых сильных школ в мире была российская шахматная школа. И на тот момент […] самый большой выбор хороших тренеров был именно в России, — говорит Асаубаева. — Если сравнить Казахстан с Индией или Китаем, то мы были не очень шахматной страной».

Шахматы были популярны в Казахстане в советские времена — как и во всем Союзе, но казахские шахматисты редко выигрывали чемпионские титулы на всесоюзных соревнованиях и международных турнирах — первых побед стране удалось добиться уже в годы независимости.

А среди казахстанских шахматисток чемпионок мирового уровня не было до середины 2010-х — и тем более не было женщин, удостоенных титула международного гроссмейстера.

Гроссмейстер — это пожизненный титул, для присуждения которого нужно выполнить ряд требований Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на трех крупных турнирах, а также заработать определенное количество очков в рейтинге организации.

Очки зарабатываются за достижения в официальных турнирах ФИДЕ, при этом количество полученных или утраченных баллов зависит от оппонентов: победа над более сильным соперником дает больше очков, а поражение от более слабого ведет к потере большего числа баллов.

Пороговый рейтинг для получения международного гроссмейстера (МГ) выше, чем для женского, и звание МГ в шахматах зачастую называют «мужским».

Впервые в истории Казахстана статус международного гроссмейстера удалось получить Жансае Абдумалик в 2021 году. В свой 21 год она стала одной из первых звезд казахских женских шахмат.

Бибисара Асаубаева младше ее на несколько лет. Когда ей было семь, она выиграла чемпионат Казахстана и в том же году стала чемпионкой мира среди детей до восьми лет.

Карьеру Бибисары поддерживала мама — сама тренер по шахматам, она стала для дочери менеджером: подбирала тренеров и решала организационные вопросы.

В 2021 году Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, а в рапиде заняла второе место. Благодаря ее победе, следующий турнир прошел в Алматы.

Шахматные турниры делятся на три категории — классические, рапид и блиц — в зависимости от времени, которое дается игроку на обдумывание ходов. Дольше всего, часто по несколько часов, длятся партии в классических шахматах, а самые короткие партии в блице — каждому игроку дается до пяти минут на всю партию.

«Это тогда стало сенсацией, — не без гордости рассказывает Бибисара о своем выступлении, — Потому что у Казахстана никогда не было ни одной медали на взрослом чемпионате мира ни у мужчин, ни у женщин — ни бронзы, ни серебра, ни тем более золота».

Но самими престижными считаются именно классические шахматы, и «шахматной короной» называют титул чемпиона или чемпионки мира в этой категории.

На прошлогодней Олимпиаде в Венгрии женская сборная Казахстана стала одной из сильнейших, завоевав серебро и уступив команде из Индии. На тот момент средний возраст казахской сборной был около 18 лет — против 27 лет у индийской.

Последние 10 лет именно женщины приносят Казахстану призовые места на международных соревнованиях. Рейтинг Бибисары Асаубаевой — на сегодня самой успешной казахской шахматистки — 2509 очков, она занимает 10 место в мировом женском рейтинге.

Казахстанская федерация шахмат сделала своим приоритетом поддержку женских шахмат именно потому, что женщины показывали лучшие результаты, чем мужчины, говорит Би-би-си глава федерации Тимур Турлов.

«При том что во всем мире ситуация противоположная. Женские шахматы на самом деле очень мало профинансированы по сравнению с мужскими, — объясняет он. — Мы сейчас начали активно заниматься мужскими шахматами, видим, что есть потенциал с точки зрения таланта. Просто нужно больше времени, гораздо больше денег, чтобы раскрыть этот потенциал».

Бибисара Асаубаева признается, что сейчас финансовый вопрос — единственная проблема для ее карьеры. Перед крупными турнирами она ездит на сборы, где оплата личного тренера обходится ей в полторы тысячи долларов в день.

«А мне одного дня занятий мало. Мне нужно проводить такой сбор хотя бы 10-12 дней раз в месяц. Это уже спорт высших достижений», — говорит она.

Основной доход Асаубаевой состоит из призовых награждений. К примеру, в 2022 году только на чемпионате мира она заработала 70 тысяч долларов — 40 тысяч за первое место на блице среди женщин и 30 тысяч — за второе на рапиде.

Шахматисты также получают финансовую поддержку от спонсоров, в том числе от принадлежащего государству фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

По словам главы Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова, организация тратит примерно 10 млн долларов в год, и «большую часть» этих средств выделяет «Самрук-Казына». Свой бюджет федерация распределяет на обучение шахматистов, их сборы перед соревнованиями, проведение турниров внутри страны и стипендии выдающимся игрокам.

Для сравнения, в прошлом году бюджет шахматной федерации Индии — одной из сильнейших в мире — составил 8 млн долларов. Бюджет Шахматной федерации России (ШФР) не раскрывается, но после полномасштабного вторжения в Украину и санкций против ШФР многие российские шахматисты выступают за другие страны или в нейтральном статусе.

Первые звезды среди казахстанских шахматисток — Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова, несмотря на свой сравнительно молодой возраст (25 и 28 лет), уже завершили шахматную карьеру — Абдумалик заседает в масхалите Алматы, а Садуакасова стала почетным президентом федерации шахмат Астаны и развивает свои шахматные школы.

Их успехи «мотивировали все остальное поколение шахматистов», говорит Би-би-си член казахской сборной Ксения Балабаева: «Поэтому у нас в целом любят этот вид спорта».

«Сейчас, наверное, какой-то даже шахматный бум есть в Казахстане, — говорит Бибисара Асаубаева. — Из-за того, что больше детей стало приходить [в шахматы], стали выше шансы находить перспективных и талантливых».

Шахматы внедряются в школьную программу — сейчас это обязательный предмет в 500 школах в Казахстане, а в следующем году это число планируют удвоить, говорит Тимур Турлов: «Я надеюсь, что мы постепенно охватим более половины всех школ в стране. У нас есть комплексный план развития шахмат, который принят на уровне правительства».

Он добавляет, что в Казахстане «очень большой соревновательный график» — помимо соревнований на местном уровне, федерация проводит более 200 турниров республиканского уровня в год.

Сейчас в рейтинге топ-100 лучших шахматистов мира нет ни одной женщины. За всю историю шахмат только три шахматистки попадали в этот рейтинг — венгерка Юдит Полгар, грузинка Майя Чибурданидзе и китаянка Хоу Ифань.

Бибисаре Асаубаевой не нравятся вопросы «про феминизм»: она не видит в шахматах ни сексизма, ни дискриминации. «Во всех видах спорта проводятся женские и мужские турниры, — говорит она. — Я считаю, что в женских шахматах все в порядке. И если ты хочешь чего-то достичь, ты можешь этого достичь».