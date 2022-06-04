Фото: Kazpravda.kz
Общество
Хорошо, что тогда не было интернета – Султанов о создании флага Казахстана

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов опубликовал на своей странице в Facebook поздравление с Днем государственных символов Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

"Думаю, для каждого человека Флаг, Гимн и Герб – частичка его родины. Особенно остро ощущаешь это, когда оказываешься в поездках за рубежом. Я часто в командировках обращал внимание на то, с какой гордостью казахстанцы смотрят на наш Флаг, и все до единого исполняют наш Гимн, когда он звучит на международных мероприятиях. Такое трепетное отношение к государственным символам своей страны – это малая, но очень важная часть того, что называется патриотизмом.

У наших символов есть свои стандарты: Флага - СТ РК 988-2007, Герба - СТ РК 989-2014. Вы их можете найти на сайте Казстандарта. В нацстандарте Флага, например, прописаны требования к размеру и соотношению полотнища и изображений на нем, к тканям и краскам, которые будут использоваться, и даже к ниткам, строчкам и швам, которыми будет сшиваться полотнище. Это важно, чтобы не допустить искажения изображения на Символе страны. Аналогичные требования и к Гербу: размеры, соотношения, цвета…

Кстати, о цветах. Я помню, когда впервые наш Флаг увидели граждане, то были бурные споры: голубой его цвет, бирюзовый, аквамарин… Хорошо, что тогда интернет не был так сильно распространен, а то бы дискуссии затянулись – у голубого есть 119 оттенков…

Так вот: официальные цвета Флага и Герба – голубой и золотой. Эталоны цветности хранятся в нашем Эталонном центре. И изготовители госсимволов доказывают соответствие своей продукции государственным эталонам - испытания проводятся в специальной лаборатории - световой кабине. Она тоже находится в нашем Эталонном центре.

Еще раз поздравляю всех с праздником! Мира и процветания нашему Казахстану и его жителям!" - написал Бахыт Султанов.

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